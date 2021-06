Nouveau Xiaomi pliable pour arriver au quatrième trimestre avec Snapdragon 888

Xiaomi a lancé son premier smartphone pliable en mars, et maintenant les fuiteurs affirment que la société travaille déjà sur un suivi. Selon une source, le nouvel appareil s’en tiendra à un chipset Snapdragon 888, une batterie de 5 000 mAh et un appareil photo de 108 MP, mais apportera une charnière améliorée.









Xiaomi Mi Mix Fold actuel

Toute la structure interne du prochain Mi Mix Fold est déjà en cours de test. Le pliable lui-même aura une charnière vers l’intérieur et aura deux écrans – un grand à l’intérieur, construit par Samsung et livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et un plus petit à l’extérieur avec 90 Hz, fabriqué par Visionox.

Il y a beaucoup d’inconnues sur le futur smartphone Mi Mix Fold comme les appareils photo, les options de mémoire et la version MIUI. Plus important encore, le nouveau téléphone échappera-t-il à la Chine ou restera-t-il lié à la scène nationale comme l’actuel Xiaomi Mi Mix Fold ?

La source (en chinois) | Passant par