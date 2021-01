Hier, vivo a annoncé le Y20G en Inde et aujourd’hui, la société a encore élargi sa série Y avec le vivo Y31. vivo a lancé un Y31 en 2015 avec un écran de 4,7 pouces et une seule caméra arrière, nous appellerons donc le nouveau vivo Y31 (2021).

Le vivo Y31 (2021) est alimenté par le SoC Snapdragon 662, fonctionne sous Android 11 avec Funtouch OS 11 sur le dessus et est livré avec 6 Go de RAM. Le smartphone dispose d’un stockage de 128 Go à bord, mais il est également livré avec un emplacement pour carte microSD pour une extension de stockage jusqu’à 1 To.

Le Y31 (2021) est construit autour d’un écran LCD FullHD + de 6,58 pouces doté d’une encoche pour la caméra selfie 16MP. L’arrière du téléphone abrite une configuration à trois caméras qui rappelle le X50 Pro et est une combinaison d’un écran principal de 48MP , Profondeur 2MP et unités macro 2MP. Le dernier vous permet de prendre des photos d’aussi près que 4 cm.

Le smartphone dispose d’une vidéo ultra stable qui utilise la stabilisation électronique de l’image (EIS) et du mode Super nuit qui utilise l’algorithme de réduction du bruit multi-images pour réduire le bruit dans vos photos.

Pour l’authentification biométrique, le vivo Y31 (2021) repose sur un scanner d’empreintes digitales monté sur le côté, et pour maintenir les lumières allumées, une batterie de 5000 mAh avec une charge de 18 W et une prise en charge de la charge inversée. Le smartphone dispose également d’un port USB-C et d’une prise casque 3,5 mm.







vivo Y31 (2021) dans les couleurs Racing Black et Ocean Blue

Le vivo Y31 (2021) est proposé dans les couleurs Racing Black et Ocean Blue. Il est au prix de 16 490 INR (225 $ / 185 €) et est déjà disponible à l’achat en Inde via la boutique en ligne de la société, Amazon.in, Flipkart, Paytm et les magasins de détail partenaires.