Nouveau test développé pour simplifier le diagnostic des allergies

Des chercheurs de l’Université de Berne et de l’Hôpital universitaire de Berne ont développé un test pour simplifier le diagnostic des allergies. Son efficacité a désormais été confirmée dans des échantillons cliniques provenant d’enfants et d’adolescents souffrant d’une allergie à l’arachide. Les résultats pourraient améliorer fondamentalement le diagnostic clinique des allergies à l’avenir.

Les allergies alimentaires constituent un problème de santé majeur dans le monde. Dans certains pays, jusqu’à 10 % de la population est touchée, principalement les jeunes enfants. L’allergie aux arachides, en particulier, est l’une des maladies les plus courantes et se manifeste souvent par des réactions graves, potentiellement mortelles. Le stress lié aux allergies alimentaires n’affecte pas seulement les individus concernés, mais a également des conséquences considérables sur leurs familles, le système de santé et l’industrie alimentaire. Le test de provocation alimentaire par voie orale, dans lequel les personnes consomment l’allergène (tel que l’extrait d’arachide) sous surveillance pour tester la réaction allergique, est toujours considéré comme la référence en matière de diagnostic. Cependant, la méthode est complexe et comporte des risques pour la santé. Le test cutané allergène et le test sanguin ne sont souvent pas très précis, ce qui peut conduire à des diagnostics erronés et à un évitement alimentaire inutile.

Une équipe de chercheurs dirigée par le professeur Alexander Eggel du département de recherche biomédicale (DBMR) de l’université de Berne et du département de rhumatologie et d’immunologie de l’hôpital universitaire de Berne et le professeur Thomas Kaufmann de l’institut de pharmacologie à l’Université de Berne, a développé en 2022 un test alternatif. Il imite la réaction allergique dans un tube à essai et offre ainsi une alternative intéressante aux tests standards. Dans le cadre d’une étude clinique menée en collaboration avec des partenaires de l’Hospital for Sick Kids de Toronto, au Canada, les chercheurs bernois ont étudié l’efficacité du test sur des échantillons provenant d’enfants et d’adolescents présentant une allergie confirmée à l’arachide et sur un groupe témoin sain. Ils ont pu montrer que le nouveau test présente une précision diagnostique supérieure à celle des méthodes utilisées jusqu’à présent. L’étude a été récemment publiée dans le European Journal for Allergy and Clinical Immunology (Allergy).

Test d’activation des mastocytes comme alternative appropriée

« Les allergies alimentaires les plus courantes sont les allergies de type I. Elles se développent lorsque l’organisme produit des anticorps immunoglobulines E (IgE) en réponse à des substances réellement inoffensives (allergènes) », explique Alexander Eggel. Ces anticorps se lient à des récepteurs spécifiques des mastocytes, qui sont des cellules immunitaires jouant un rôle important dans les réactions allergiques et l’inflammation. Ils se trouvent principalement dans les tissus, par exemple dans la muqueuse intestinale, et sont préparés et sensibilisés à l’allergène en se liant aux anticorps. Lors d’un nouveau contact avec l’allergène, il se lie directement aux mastocytes chargés d’anticorps, les activant et déclenchant une réaction allergique.

Dans le test d’activation des mastocytes Hoxb8 (Hoxb8 MAT), que nous avons développé, les mastocytes cultivés en laboratoire sont mis en contact avec le sérum sanguin de patients allergiques. Les mastocytes se lient aux anticorps IgE du sérum et sont sensibilisés par ceux-ci. Nous pouvons alors stimuler les mastocytes avec différentes quantités d’allergènes à tester. » Prof. Dr. Alexander Eggel, Département de recherche biomédicale (DBMR), Université de Berne

La quantification des mastocytes activés suggère le degré d’allergie d’un patient à l’allergène testé sans avoir besoin de consommer l’aliment.

Précision diagnostique supérieure à celle des tests standards

L’étude a utilisé des échantillons de sérum provenant d’un total de 112 enfants et adolescents qui avaient déjà participé à une étude au Canada et pour lesquels des données diagnostiques claires sur leur statut allergique à l’arachide étaient disponibles. Les mastocytes cultivés en laboratoire ont été sensibilisés avec leur sérum puis stimulés avec de l’extrait d’arachide. « Le test cellulaire était facile à réaliser et a parfaitement fonctionné. Tous les échantillons ont été mesurés en deux jours, ce qui a été très rapide », explique Thomas Kaufmann. Les résultats ont montré qu’un grand nombre de sérums de patients allergiques présentaient une activation dose-dépendante de l’allergène, alors que presque tous les échantillons provenant de sujets témoins non allergiques n’activaient pas les mastocytes. « Une précision diagnostique exceptionnellement élevée de 95 % a pu être calculée à partir de ces données », ajoute Eggel.

De plus, les données mesurées dans l’étude ont été analysées en comparaison directe avec d’autres méthodes de diagnostic établies à l’hôpital. Il a été constaté que le test Hoxb8 MAT avait une précision nettement supérieure à la mesure standard des anticorps IgE spécifiques aux allergènes dans le sang ou au test cutané fréquemment utilisé. « La comparaison avec d’autres tests cliniques était cruciale pour déterminer lequel d’entre eux reflétait le mieux la réaction allergique des patients. Le nouveau test d’activation des mastocytes présente l’avantage d’être fonctionnel et intègre donc de nombreux paramètres importants pour le déclenchement de l’allergie », explique Thomas. Kaufmann, ajoutant : « Le nouveau test est également basé sur du sérum sanguin stable, qui peut être prélevé à l’aide d’un simple prélèvement sanguin puis conservé au congélateur. Cela élimine les obstacles logistiques difficiles qui surviennent avec d’autres méthodes. » L’étude a également montré que le test Hoxb8 MAT conduit à moins de faux négatifs.

« Ce qui a été montré dans cette étude sur le diagnostic des allergies aux arachides peut également être appliqué de manière simple à d’autres allergies. La technologie est un parfait exemple de la façon dont la recherche fondamentale de l’Université de Berne peut être appliquée à la pratique clinique, et pourrait à terme simplifier la vie des patients et des médecins », conclut Eggel.