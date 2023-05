Nouveau téléphone iQOO Neo taquiné, probablement le Neo 7 Pro

Il semble qu’un nouveau lancement de téléphone iQOO soit à l’horizon alors que le PDG d’iQOO India, Nipun Marya, a partagé un teaser pour un appareil qui n’a pas encore été annoncé. On pense que le teaser est l’iQOO Neo 7 Pro, mais nous n’obtenons aucune image de l’appareil ni aucune information sur ses spécifications. Neo 7 Pro devrait être une version plus premium de l’iQOO Neo 7 qui a été lancé en février avec le chipset Dimensity 8200.







Bande-annonce iQOO Neo 7 Pro

Certains rapports suggèrent que l’iQOO Neo 7 Pro offrira les mêmes spécifications et le même design que l’édition iQOO Neo 7 Racing qui a été lancée en Chine en décembre. Cet appareil apporte un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et une caméra principale de 50 MP ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 W. Selon des rumeurs, iQOO Neo 7 Pro devrait être lancé plus tard en mai ou début juin.

