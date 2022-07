Nouveau tableau de bord économique de Biden : le prix à la pompe

“Bien qu’il y ait beaucoup de choses qui entrent dans la fixation du prix mondial du pétrole et du gaz”, a déclaré Jared Bernstein, membre du Conseil des conseillers économiques de la Maison Blanche, lors d’une conférence de presse lundi, “les mesures historiques prises par le président Biden pour faire face au L’impact de l’invasion de l’Ukraine par Poutine a aidé et continue d’aider à augmenter l’offre mondiale de pétrole et fait donc partie de la combinaison de facteurs qui font baisser le prix.

Les républicains se disent surpris que l’administration célèbre du tout, alors que les prix restent supérieurs de plus de 2 dollars le gallon à ce qu’ils étaient lorsque M. Biden a pris ses fonctions. (Ils ne mentionnent pas qu’il a hérité d’une économie où la demande mondiale de pétrole a été supprimée par la pandémie de coronavirus.)

Il peut également sembler contre-intuitif que le président encourage la baisse des coûts de l’essence alors qu’il poursuit ce que les aides promettent d’être un programme unilatéral ambitieux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. “Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour purifier notre air et notre eau”, a déclaré M. Biden lors d’un événement climatique dans le Massachusetts mercredi, pour “protéger la santé de notre peuple, pour gagner l’avenir de l’énergie propre”.

Les économistes conviennent largement que l’augmentation des prix des combustibles fossiles comme le charbon et l’essence est un moyen de s’assurer que les consommateurs en brûlent moins et d’encourager le passage à des alternatives à faibles émissions comme les véhicules électriques. Le département de l’Énergie a rapporté mercredi que la consommation d’essence aux États-Unis avait diminué de près de 8 % au cours des quatre dernières semaines par rapport à la même période il y a un an. Cela s’est poursuivi pendant le deuxième trimestre de l’année, ce qui, selon l’Energy Information Administration, pourrait être le résultat de la hausse des prix de l’essence.

Mais les responsables de l’administration Biden – même les économistes qui ont précédemment favorisé des mesures pour augmenter les taxes sur les combustibles fossiles – affirment que les prix élevés n’aident pas le programme climatique du président.

Les prix revigorent la poussée des républicains pour une augmentation des forages pétroliers et gaziers sur les terres fédérales, que M. Biden a promis de mettre fin lors de sa campagne présidentielle. La récente volatilité des prix pourrait également donner aux clients une pause lorsqu’ils envisagent d’acheter un véhicule à essence ou électrique plus efficace, alors que les pénuries de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie automobile rendent de toute façon plus difficile pour les consommateurs d’acheter des voitures électriques.