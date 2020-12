La Premier League n’a pas réussi à garantir la libre circulation continue des joueurs d’Europe après le Brexit, avec un nouveau système de points adopté pour tous les transferts internationaux.

Après une transition de 11 mois, le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne sera finalisé et la libre circulation des personnes entre le Royaume-Uni et l’UE prendra fin le 1er janvier.

Le gouvernement britannique a approuvé les critères d’exigences par rapport auxquels tous les joueurs étrangers seront évalués sur proposition de la Football Association, de la Premier League et de la Ligue anglaise de football.

Les joueurs seront jugés en fonction des apparitions internationales seniors et jeunes, des performances du club et de la qualité du club vendeur et de sa ligue, selon le système annoncé mardi.

Les joueurs qui accumulent le nombre de points requis recevront automatiquement un permis de travail, tandis que les joueurs juste en dessous du seuil peuvent se qualifier pour un panel d’exception.

Les clubs de Premier League, comme leurs homologues européens, sont actuellement autorisés à déplacer des joueurs de 16 et 17 ans entre les pays de la région en vertu d’une exception aux règlements de la FIFA. Mais après le Brexit, les clubs britanniques ne sont autorisés à recruter que des joueurs étrangers de 18 ans et plus.

Alors que nous continuons à recruter les meilleurs joueurs, la Premier League restera compétitive et attractive et la solution complétera notre philosophie de développement des joueurs des meilleurs talents étrangers aux côtés des meilleurs joueurs locaux », a déclaré mardi Richard Masters.

La FA espérait utiliser le Brexit pour prolonger le temps de jeu des joueurs anglais en Premier League.

Bien qu’il existe différents principes sur la manière dont le Brexit devrait affecter le football, il s’agit d’un autre exemple de la manière dont les autorités du football peuvent collaborer efficacement pour le plus grand bien du jeu », a déclaré le PDG de la FA, Mark Bullingham. «Nous entretenons de solides relations de travail avec la Premier League et l’EFL et nous suivrons ensemble ce nouvel accord pour nous assurer qu’il évolue pour atteindre au mieux nos objectifs communs au fil du temps.

«Nous discuterons également des améliorations dans le parcours des joueurs pour le bénéfice mutuel des clubs de football et des talents locaux dans ce pays.

Les règles s’appliquent à toutes les équipes masculines et féminines.