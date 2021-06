Nouveau système de certification pour aider à lutter contre la crise des déchets spatiaux et évaluer les satellites à partir de 2022

Avec de plus en plus de satellites lancés pour l’espace, le problème des débris spatiaux et des matériaux artificiels disparus dans l’espace augmente à un rythme incontrôlé. Dans ce cas, la partie effrayante des débris spatiaux est qu’ils se déplacent à des vitesses très élevées, plus proches de 7 kilomètres par seconde. À une vitesse aussi élevée, même une minuscule tache de peinture peut endommager un vaisseau spatial. Pour garantir que les missions spatiales à venir soient durables et contribuent le moins possible aux débris spatiaux, le Forum économique mondial a conçu un nouveau système de certification qui évaluera les missions spatiales en fonction de leur durabilité. Le nouveau système de notation s’appellera Space Sustainable Rating (SSR) et attribuera des notes aux missions spatiales en fonction de leur conformité aux directives internationales pour la réduction des débris spatiaux. Le système de certification sera prêt pour le lancement des missions spatiales au début de 2022 et au-delà. Le Forum économique mondial a choisi l’EPFL Space Center (eSpace) en Suisse pour diriger et mettre en œuvre les systèmes de notation et délivrer les certificats.

Nikolai Khlystov, responsable de la mobilité et de l’espace au Forum économique mondial, a déclaré dans un communiqué : « Inciter à un meilleur comportement en faisant concurrencer les acteurs sur la durabilité créera une course vers le sommet et eSpace à l’EPFL est une excellente organisation pour prendre le La RSS au niveau supérieur.

L’initiative a été développée par une collaboration conjointe de WEP, de l’Agence spatiale européenne et d’une équipe dirigée par le Space Enabled Research Group du MIT Media Lab.

Le problème est alarmant, car en janvier 2019, 128 millions de débris spatiaux de moins d’un centimètre, 90 000 objets de 1 à 10 centimètres et 34 000 morceaux de plus de 10 cm, orbitent dans l’espace, créant une ligue d’hommes. fait des problèmes pour les voyages dans l’espace.

Le problème des débris spatiaux augmente de jour en jour alors que de plus en plus de pays et d’organisations envoient leurs satellites dans l’espace. En avril 2021, 7 389 satellites étaient dans l’espace, dont plus de 3 000 sont inactifs, selon le Bureau des affaires spatiales des Nations Unies.

