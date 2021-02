Les prétendues images en direct du prototype OnePlus 9 Pro ont fait surface en ligne, montrant la configuration de sa caméra arrière quadruple et d’autres détails. Auparavant, les rendus présumés du OnePlus 9 vanille avaient indiqué la présence d’une configuration triple caméra arrière sur le smartphone. Les détails des spécifications de l’appareil photo du modèle professionnel restent flous, bien que les images présumées suggèrent une collaboration entre OnePlus et Hasselblad, le fabricant d’appareils photo moyen format suédois. Les images en direct suggèrent également la présence d’un capteur de temps de vol ou d’un autofocus laser, à l’intérieur d’une découpe elliptique sur le module de caméra arrière.

Les dernières informations proviennent de YouTuber Dave Lee, plus connu pour ses critiques que pour ses fuites. Dans une vidéo de cinq minutes, Lee souligne que le OnePlus 9 Pro dispose d’un écran incurvé, tandis que le OnePlus 9 ordinaire est censé être livré avec un écran plat. L’écran du modèle professionnel a une résolution Quad-HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ajoute le YouTuber. De plus, le prototype ne spécifie pas le fabricant du processeur bien que d’anciens rapports indiquent que la prochaine série de smartphones OnePlus serait livrée avec le SoC Qualcomm Snapdragon 888. Le point culminant de la prétendue image en direct est la marque Hasselblad sur le module de caméra arrière, qui contredit un ancien rapport suggérant la présence de caméras Leica. La fuite suggère également que le OnePlus 9 Pro prend en charge un zoom jusqu’à 3,3x.

Notamment, Pete Lau, PDG de OnePlus, avait précédemment suggéré que la société investisse dans des ressources pour améliorer le système de caméra sur les smartphones OnePlus. Des fuites antérieures suggèrent que OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro pourraient avoir un trou de perforation unique de 3,8 mm dans le coin supérieur gauche de l’écran. Selon un pronostiqueur notable, les OnePlus 9 Pro et OnePlus 9 pourraient contenir des batteries de 4500 mAh chacun. Un autre pronostiqueur, Max Jambor, avait déclaré que la variante Pro prendrait en charge une charge sans fil jusqu’à 45 W.

On dit également que OnePlus lance le OnePlus 9 Lite avec Snapdragon 870 SoC aux côtés des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro. Le fabricant chinois de smartphones n’a pas encore confirmé le développement de sa série de smartphones de nouvelle génération.