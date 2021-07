Nouveau sur Netflix : les dernières versions et ce qu’il faut regarder cette semaine

NETFLIX divertira la nation au cours de la semaine prochaine avec plus de nouvelles versions qui sortent tout le temps.

Le géant du streaming proposera différents films et émissions de télévision sur son site.

Fear Street Part 3: 1666 vous fera vous cacher derrière le canapé Crédit : Netflix

Quoi de neuf sur Netflix ? Dernières parutions du 11 juillet 2021 au 17 juillet,

2021

16 juillet

Rue de la peur Partie 3: 1666

Les origines de la malédiction de Sarah Fier sont enfin révélées.

L’histoire boucle la boucle lors d’une nuit qui change à jamais la vie des Shadysiders.

Naomi Osaka

Qu’est-ce que ça fait d’être l’un des meilleurs joueurs de tennis au monde ?

Un regard intime sur la vie de l’une des athlètes les plus douées et les plus complexes de sa génération offre un aperçu des décisions difficiles et des triomphes extatiques qui font de Naomi Osaka à la fois une superstar mondiale d’élite et une jeune femme naviguant dans un monde sous pression.

Expliqué

Des monarchies aux excuses, des cabots à la chirurgie plastique.

Cette docu-série explore un large éventail de sujets fascinants pour éclairer votre monde. » à moins que vous n’ayez un synopsis plus long que vous voudriez que nous intégrions.

Profond

L’insomnie chronique devient une quête mortelle de survie, lorsque quatre étudiants en médecine, Jane, Win, Cin et Peach, sont attirés pour participer à une expérience neuroscientifique secrète appelée « Deep ». Alors, quel est le piège ? S’ils restent éveillés, ils font fortune, mais s’ils s’endorment plus de 60 secondes, ils meurent.

Lorsque ‘Deep’ commence à prendre une tournure horrible, les quatre insomniaques, ainsi que la sœur cadette de Jane, se retrouvent dans un pari désespéré et à gros enjeux qui déterminera finalement leur destin.

15 juillet

Jamais je n’ai jamais – Saison 2

Never Have I Ever est de retour pour la saison 2 Crédit : Netflix

Dans la saison 2 de la comédie sur le passage à l’âge adulte Never Have I Ever, l’adolescente amérindienne Devi (Maitreyi Ramakrishnan) continue de faire face aux pressions quotidiennes du lycée et du théâtre à la maison, tout en naviguant également dans de nouvelles relations amoureuses. Never Have I Ever est créé par la productrice exécutive Mindy Kaling, avec Lang Fisher en tant que producteur exécutif, showrunner et écrivain. Le projet Universal Television est également produit par Howard Klein et David Miner de 3 Arts Entertainment.

14 juillet

Braquage

De Dirty Robber – les producteurs derrière le meilleur court métrage primé aux Oscars de 2021 Two Distant Strangers – et le réalisateur nominé aux Emmy Derek Doneen, vient une nouvelle série documentaire Netflix relatant trois des plus grands braquages ​​de l’histoire américaine moderne, comme expliqué par les personnes qui les ont tiré désactivé.

Une femme de 21 ans vole des millions en argent comptant au casino de Vegas. Un père en herbe empoche une fortune à l’aéroport de Miami… et utilise des émissions de télévision pour apprendre à s’en sortir.

Un père du Kentucky est accusé de l’un des plus gros cambriolages de bourbon de l’histoire.

Utilisant des reconstitutions dynamiques, des interviews originales et un style rapide qui s’intègre parfaitement dans le canon cinématographique aux côtés de films comme Ocean’s Eleven et Catch Me If You Can, les réalisateurs Derek Doneen (The Price of Free), Martin Desmond Roe (Two Distant Strangers) , et Nick Frew (We Are the Champions) prennent chacun la tête d’un seul braquage, raconté en deux épisodes.

Réseau privé : qui a tué Manuel Buendia ?

Réalisé par Manuel Alcalá (Museo), produit par Gerardo Gatica (Ya no estoy aquí, Selva Trágica), Inna Payán (La Jaula de Oro) et Luis Salinas, et narré par Daniel Giménez Cacho, ce documentaire présente la vie du journaliste d’enquête Manuel Buendía, assassiné en 1984 devant son bureau à Mexico.

Plus de 35 ans après sa mort, ce long métrage documentaire rassemble les voix de différentes voix contemporaines de Buendia, à travers lesquelles son travail sera présenté et dont les témoignages feront émerger la question : qui a tué Manuel Buendia et pourquoi ?

Plus sur Netflix :

9 juillet

Rivière vierge – Saison 3

Rue de la peur Partie 2 : 1978

L’homme de l’eau

Biohackers – Saison 2

8 juillet

Elize Matsunaga : Il était une fois un crime

7 juillet

La guerre d’à côté – Saison 1

The Mire ’97 – Saison 2

Les gens des chats – Saison 1

Chiens – Saison 2

4 juillet

Nous le peuple – Saison 1

2 juillet

Dracula – Saison 1

Mortel – Saison 2

La 8ème nuit

Rue de la peur : Partie 1

1er juillet

Jeunes Royaux

Audible

30 juin

Heure de grande écoute

28 juin

Amérique : le film

25 juin

Sexe/Vie – Saison 1

24 juin

Sœurs sur la bonne voie

Godzilla : Singular Point – Saison 1

23 juin

La maison des fleurs : le film

Trop chaud pour le manipuler

Bon sur papier

18 juin

Paternité

Jagame Thandhiram

17 juin

Katla – Saison 1

Été noir

15 juin

La ville des pingouins

11 juin

Lupin – Saison 2

Dragon de souhait

9 juin

Frais, Frit & Croustillant – Saison 1

Éveillé

Jungle tragique

4 juin

Briser les frontières : la science de notre planète

3 juin

Reines de la danse

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Le Film

2 juin

Carnaval

