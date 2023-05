Nouveau sur les appareils CPAP ? Utilisez ces 5 conseils pour faciliter le sommeil

tu viens d’avoir un Appareil CPAP. Comme vous l’avez peut-être remarqué, ils peuvent être un problème – le masque couvrant votre visage, le tuyau vous attachant à une machine qui grogne à côté de votre lit. C’est une grande raison pour laquelle les gens choisissent de dormir sans eux. Jusqu’à 35 % des gens n’utilisent pas leur appareil CPAP prescrit comme prévu. Certaines personnes ne l’utilisent que quelques heures chaque nuit, tandis que d’autres l’ignorent complètement.

Nous vous déconseillons de le faire. Ignorer l’apnée du sommeil est grave comme cardiopathie et hypertension artérielle. Au lieu de compromettre la qualité de votre sommeil et votre santé, utilisez ces conseils rapides pour intégrer le sommeil avec un masque CPAP à votre routine.

1. Choisissez le bon style de masque

La bonne nouvelle est que les machines CPAP ont parcouru un long chemin depuis la vieille machine à bruit maladroite avec un énorme masque facial. Les modèles plus récents sont très silencieux et vous pouvez choisir parmi différents styles de masques. Moderne Les machines CPAP offrent des variations de masque qui vous permettent de choisir ce qui vous convient le mieux.

Styles de masque CPAP courants :

Masques intégraux : Cette option de couverture correspond à ce que les gens attendent des appareils CPAP. Il couvre à la fois votre bouche et votre nez. C’est une bonne option pour les personnes souffrant de congestion nasale ou celles qui respirent par la bouche la nuit.

: Cette option de couverture correspond à ce que les gens attendent des appareils CPAP. Il couvre à la fois votre bouche et votre nez. C’est une bonne option pour les personnes souffrant de congestion nasale ou celles qui respirent par la bouche la nuit. Masque nasal : Ce masque ne couvre que votre nez. Il est bien adapté aux personnes qui bougent pendant leur sommeil.

Ce masque ne couvre que votre nez. Il est bien adapté aux personnes qui bougent pendant leur sommeil. Masque coussin nasal : Ce masque a le plus petit revêtement facial – il repose sur votre lèvre supérieure et vos narines. Cette option est idéale pour les personnes qui se sentent claustrophobes dans les options de couverture complète ou qui portent des lunettes.

Ce masque a le plus petit revêtement facial – il repose sur votre lèvre supérieure et vos narines. Cette option est idéale pour les personnes qui se sentent claustrophobes dans les options de couverture complète ou qui portent des lunettes. Masque buccal : Ce masque ne couvre que votre bouche et convient mieux aux personnes qui expirent par la bouche la nuit.

Gardez à l’esprit la position dans laquelle vous dormez lorsque vous choisissez le style de masque. Si vous dormez sur le ventre ou sur le côté, les masques plus grands avec diverses sangles peuvent pousser contre votre oreiller.

2. Assurez-vous que votre masque est bien ajusté

Une fois que vous savez quel style de masque correspond le mieux à vos besoins, vous devez vous assurer qu’il vous convient. Un masque mal ajusté est inconfortable et peut vous laisser le nez sec et bouché. Si vous remarquez des marques rouges sur votre visage, c’est qu’il est trop serré. D’autre part, vous n’obtiendrez pas les avantages offerts par les machines CPAP si le masque est trop lâche.

Faites des ajustements chaque nuit jusqu’à ce que vous trouviez l’ajustement parfait. Lorsque vous ajustez votre masque, vous devez le faire en position allongée avec le masque sur votre visage. Si vous rencontrez des difficultés pour ajuster correctement votre masque, votre médecin pourra vous aider à ajuster le masque en conséquence.

Getty Images/graines de cerise

3. Entraînez-vous à le porter pendant la journée

Lorsque vous mettez un masque CPAP pour la première fois, cela peut donner l’impression d’avoir un facehugger d’Alien fixé sur votre visage. Il faut du temps pour s’y habituer. La dernière chose que vous voulez faire est d’enregistrer la période d’ajustement pour le moment où vous essayez de vous endormir. Au lieu de cela, commencez à le porter pendant la journée afin de vous habituer à la sensation d’être sur votre visage. Portez-le pendant que vous regardez la télévision ou lisez un livre. Bientôt, vous ne le remarquerez plus du tout.

Si vous trouvez que vous ne supportez pas de le porter pendant la journée, essayez de le décomposer en étapes. Commencez avec juste le masque – pas de tuyau ou de sangles. Ensuite, attachez lentement le tuyau et les sangles au processus.

4. Utilisez la fonction « rampe »

Les appareils CPAP sont conçus pour pousser l’air dans vos voies respiratoires pour les empêcher de s’effondrer à cause de l’apnée du sommeil. Pour certaines personnes, la sensation d’air pulsé est difficile à tolérer, surtout au début. Beaucoup Les machines CPAP ont une fonction « rampe » cela commence par une pression d’air plus faible lorsque vous vous endormez et augmente tout au long de la nuit. Travaillez avec votre médecin pour trouver la pression optimale prescrite pour votre apnée du sommeil.

5. Soyez patient

S’habituer à dormir avec une machine CPAP est un processus continu que vous devez mesurer en termes de petites étapes. Personne ne ramène à la maison sa toute nouvelle machine CPAP et dort immédiatement huit heures sans interruption avec. Les appareils CPAP peuvent vous aider à mieux dormir et, en fin de compte, à améliorer votre santé à long terme. Malgré les difficultés parfois agaçantes du CPAP, vous vous sentirez plus reposé si vous dormez avec.