Nouveau sur Disney Plus en novembre 2024 : 3 films à voir absolument

Disney Plus obtient enfin la Maison de la Souris autre succès à succès en novembre.

Après des mois d’attente, vous pourrez enfin diffuser « Deadpool & Wolverine » chez vous en novembre. Oui, après avoir récolté plus de 1,3 milliard de dollars au box-office au cours de l’été, Wade Wilson et son nouveau copain viennent sur le service de streaming Disney, ce qui signifie que vous pouvez vous attendre à savourer à nouveau tout ce carnage.

Les fans de musique aussi Je souhaite également accorder une attention particulière à Disney Plus ce mois-ci, avec la sortie de « Music by John Williams », un projet dédié au célèbre compositeur, et un tout nouveau documentaire « Beatles » à la fin du mois.

Bien sûr, il y a bien d’autres choses à venir sur Disney Plus ce mois-ci, y compris d’autres films, émissions et la finale de « Danse avec les stars ». Alors, sans plus tarder, voici un aperçu de tout ce qui arrivera sur Disney Plus en novembre.

Meilleurs choix

« Beatles ’64 »

(Crédit image : avec l’aimable autorisation de Walt Disney Studios)

Produit par Martin Scorcese et réalisé par David Tedeschi, « Beatles ’64 » est le nouveau documentaire Fab Four de Disney Plus, faisant suite à « The Beatles: Get Back » de Peter Jackson. et l’édition restaurée de « Let it Be ».

Ce tout nouveau film documentaire capture le moment où les Beatles ont mis les pieds en Amérique pour la première fois en 1964. Il présente des images rares filmées par les documentaristes Albert et David Maysles, des interviews récemment filmées avec Paul et Ringo (et des fans dont la vie a été changée). par le groupe), et capture l’amitié du groupe alors qu’ils découvrent une renommée vraiment inimaginable.

Première le 29 novembre sur Disney+

« Deadpool et Wolverine »

Grâce à une nouvelle bobine grésillante de Marvel qui a fuité le 30 octobre, nous avons appris que le troisième film de Merc with the Mouth serait enfin sera disponible en streaming sur Disney Plus ce mois-ci (tout en nous donnant un aperçu de la programmation télévisée de Marvel jusqu’à la fin de 2025).

« Deadpool & Wolverine » nous présente à nouveau Wade Wilson (Ryan Reynolds) après avoir raccroché son costume. Mais lorsque la survie de sa chronologie particulière est menacée, il est obligé de s’habiller une dernière fois – et il n’a qu’un Wolverine (très) réticent (Hugh Jackman) vers qui se tourner pour obtenir de l’aide.

Première le 12 novembre sur Disney+

« Musique de John Williams »

« Music by John Williams » est un tout nouveau film documentaire détaillant la vie et la carrière de l’homme derrière la musique de « Jaws », « Star Wars », « Jurassic Park » et bien d’autres musiques de grand écran les plus mémorables.

Réalisé par l’auteur et cinéaste primé Laurent Bouzereau, le film retrace ses débuts en tant que pianiste de jazz à travers ses incroyables 54 nominations aux Oscars (et cinq victoires !), en examinant en profondeur les contributions de Williams au cinéma, le scène de concert et son impact sur la culture pop. « Music by John Williams » présente également des entretiens avec des artistes et cinéastes dont la vie a été affectée par son travail.

Première le 1er novembre sur Disney+

Tout ce qui est nouveau sur Disney Plus ce mois-ci

Vendredi 1er novembre

– « Musique de John Williams »

Ses musiques inoubliables sont une partie essentielle de certains des films les plus appréciés de notre époque, au cours d’une carrière qui s’étend sur des décennies. Découvrez et écoutez la propre histoire du maestro John Williams, avec les idées de cinéastes, de musiciens et d’autres personnes qu’il a inspirées, ainsi que de rares regards en coulisses sur l’histoire du cinéma.

« Ayla & The Mirrors » nouveaux épisodes

samedi 2 novembre

– « Endurance »

mercredi 6 novembre

– « Maternelle : La Musicale saison 1, 5 épisodes

Lundi 11 novembre

– « SuperKitties: Su-Purr Adventures » (Shorts) saison 1, 4 épisodes

mardi 12 novembre

– « Danse avec les stars » saison 33 – nouvel épisode en direct 8/7c

« Danse avec les stars » est la série à succès co-animée par Alfonso Ribeiro et Julianne Hough dans laquelle des célébrités sont jumelées à des danseurs de salon qualifiés pour concourir dans des routines de danse chorégraphiées à thème qui sont jugées par un panel d’experts renommés en salle de bal, dont Carrie Ann Inaba. , Bruno Tonioli et Derek Hough.

– « Deadpool et Wolverine »

jeudi 14 novembre

– « L’expérience de la prison de Stanford : découvrir la vérité » (3 épisodes)

Vendredi 15 novembre

– « Une histoire presque de Noël »

« Une histoire presque de Noël » suit Moon, un jeune hibou curieux qui se retrouve inopinément coincé dans un sapin de Noël destiné au Rockefeller Plaza. Dans ses tentatives pour échapper à l’agitation de la ville, Moon se lie d’amitié avec une petite fille perdue nommée Luna. Ensemble, ils se lancent dans une aventure réconfortante alors qu’ils rentrent chez leurs parents.

Lundi 18 novembre

– « Moi et Mickey (Shorts) saison 3, 4 épisodes

mardi 19 novembre

– « Danse avec les stars » saison 33 – nouvel épisode en direct 8/7c

mercredi 20 novembre

– « Big City Greens » saison 4, 1 épisode

Vendredi 22 novembre

– « Hors de mon esprit »

Melody Brooks, une élève de sixième atteinte de paralysie cérébrale, a un esprit vif et vif, mais comme elle ne parle pas et utilise un fauteuil roulant, elle n’a pas les mêmes opportunités que ses camarades de classe. Lorsqu’une jeune éducatrice remarque le potentiel inexploité de son élève et que Melody commence à participer à l’enseignement ordinaire, Melody montre que ce qu’elle a à dire est plus important que la façon dont elle le dit.

Lundi 25 novembre

– « Tsunami : Course contre la montre » saison 1, 4 épisodes

mardi 26 novembre

– « Danse avec les stars » saison 33, nouvel épisode live 8/7c

mercredi 27 novembre

– « Disney Jr.’s Ariel » saison 1, 4 épisodes

jeudi 28 novembre

– « Spécial Mary Poppins »

Vendredi 29 novembre

– « Descendants : The Rise of Red (version à chanter) »

– « Miraculous World London : À la limite du temps »

– « Oz : Le Grand et le Puissant »

– « Beatles ’64’

Les cinéastes Martin Scorsese et David Tedeschi révèlent les quatre Beatles au moment de leur percée musicale et de leur renommée inimaginable. Ce film intimiste présente de rares images des coulisses capturées par David et Albert Maysles, restaurées en 4K. Des entretiens récemment filmés et d’archives avec les Beatles, ainsi qu’avec des fans dont la vie a été transformée, éclairent ce moment culturel singulier.

samedi 30 novembre

– « Broken Karaoke (Shorts) saison 2, 5 épisodes

– « Les chants de Noël de Mickey et Minnie (Shorts) saison 1, 5 épisodes