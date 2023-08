Nouveau stade d’Everton Football Club: un homme décède après un incident à Bramley-Moore Dock | Nouvelles du football

Un homme est décédé après un incident sur le site du nouveau stade d’Everton à Bramley-Moore Dock.

La police de Liverpool a déclaré que l’homme de 26 ans était décédé à l’hôpital à la suite de l’incident, qui s’est produit vers 13 heures lundi.

« Ses proches ont été prévenus et une enquête est en cours », a déclaré un porte-parole de la police du Merseyside.

« Les agents restent sur les lieux alors que nous poursuivons les premières étapes de l’enquête aux côtés du Health and Safety Executive. »

Un porte-parole du North West Ambulance Service NHS Trust a déclaré avoir envoyé une ambulance, une ambulance aérienne et un véhicule d’intervention sur les lieux.

« Un patient a été transporté à l’hôpital par la route », a ajouté le porte-parole.

Dans un communiqué, un porte-parole de l’Everton FC a déclaré que le club avait « le cœur brisé par la nouvelle ».

« Les pensées et les condoléances de toutes les personnes liées à Everton vont à sa famille, ses amis et ses collègues en cette période incroyablement triste. »

Image:

Le stade devrait être prêt pour le début de la saison 2024/25





Le club a déclaré que l’entrepreneur du stade, Laing O’Rourke, avait lancé une enquête et travaillerait avec la police et le Health and Safety Executive « pour établir tous les détails de l’incident ».

Le stade est actuellement en construction et devrait être prêt à temps pour le début de la saison 2024-25, qui devrait débuter en août de l’année prochaine.

Une fois terminé, le stade, dont le coût de construction est estimé à environ 500 millions de livres sterling, pourra accueillir près de 53 000 fans.

Il sera connu sous le nom de stade d’Everton.

Everton doit déménager dans le nouveau stade de sa maison historique, Goodison Park, où ils ont joué leurs matchs à domicile depuis 1892.

Le site de Bramley-Moore Dock a été choisi en 2018 à la suite d’une consultation publique de plus de 20 000 personnes – qui a enregistré 96 % de commentaires positifs.

Cependant, les plans ont été vivement critiqués par l’UNESCO, qui a dépouillé Liverpool de son statut de patrimoine mondial en raison des développements sur le front de mer de la ville, y compris le nouveau stade d’Everton.