Nouveau spectacle Star Wars en streaming sur Disney Plus

Nos sentiments sur le première en deux épisodes de Ahsoka sont clairement exposés dans les premiers instants du spectacle. Créateur/scénariste et premier épisode réalisateur Dave Filoni commence son histoire d’une manière Guerre des étoilesles fans trouveront à la fois familier et délicieux. « Enfin », pensez-vous peut-être. « Quelqu’un qui comprend. » Mais ensuite, vous réalisez que le nœud de cette histoire, du moins de ces premiers épisodes, est une carte. Ouais, un carte flippante. Juste comme Le réveil de la force. Juste comme L’Ascension de Skywalker. Et la révélation apparemment ennuyeuse change légèrement ces bons sentiments.

Spoilers de la semaine du 11 février

Heureusement, pour le reste de d’Ahsoka première de deux épisodes, qui fait ses débuts mardi soir, le sentiment est plus positif que négatif. Il y a beaucoup à aimer dans ce retour dans une galaxie lointaine, très lointaine : des personnages merveilleux, une mythologie fascinante, une action passionnante, une portée épique, etc. . Tout au long de cela cependant, il y a des moments où l’histoire, l’écriture et la direction de Filoni basculent les choses dans l’autre sens, ce qui rend le spectacle un peu décalé. Le résultat est un début de série légèrement inégal, parfois plat, mais finalement prometteur et gratifiant.

Diffusion sur Disney+, Ahsoka met en vedette Rosario Dawson dans le rôle principal, un ancien apprenti Jedi devenu puissant porteur de la Force qui parcourt la galaxie, aidant là où elle est nécessaire. Certaines de ces aventures l’ont liée à des personnages comme le général Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) et la badass mandalorienne Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), Ahsoka s’approche tous les deux lorsqu’elle apprend l’existence d’une carte qui pourrait révéler l’emplacement du maléfique mort depuis longtemps, le grand amiral Thrawn, qui a été vu pour la dernière fois avec leur bon ami, Ezra Bridger.

Natasha Liu Bordizzo dans le rôle de Sabine Wren est sur le point de devenir une star. Image : Lucasfilm

La vision de Filoni pour Ahsoka est évident partout. Il veut que les choses aient l’air beaucoup plus cinématographiques que plusieurs des précédents Guerres des étoiles Spectacles Disney+. Il y a donc beaucoup de voyages dans l’espace, beaucoup de combats au sabre laser et des tonnes d’endroits, le tout avec un sens du rythme plus mesuré que ce que nous avons vu ces dernières années. Il ne s’inquiète pas de tout ce qui bouge à la vitesse de la lumière. Il veut juste que nous profitions d’être dans Guerres des étoiles. Vous le voyez dans les longs plans où les personnages apparaissent minuscules à l’écran. En passant, la caméra ne fait que suivre les navires sans aucune raison apparente. Même la partition de Kevin Kiner est grandiose et unique d’une manière qui donne l’impression Guerres des étoiles-y, sans arnaquer John Williams et plutôt en s’appuyant sur son travail dans les émissions d’animation passées.

C’est une approche bienvenue qui fonctionne la plupart du temps, mais pas toujours. Le plus grand exemple est Ahsoka elle-même. Bien qu’elle soit le personnage principal et le point central de l’action, la performance de Dawson est puissamment stoïque et garde son personnage gardé. Elle est calme, réfléchie et incroyablement mystérieuse. Ahsoka est certainement devenu plus comme ça dans le passé Guerres des étoiles montre mais ici, enfin la star, c’est un peu rebutant de la voir si passive. Vous aspirez à ce qu’elle montre un peu plus de personnalité.

Cette personnalité, pour l’essentiel dans les deux premiers épisodes, est laissée à Sabine, qui est destinée à devenir une top-tier Guerres des étoiles icône après les débuts de ce spectacle. Introduit dans une scène d’action palpitante et à grande vitesse, et plus tard en montrant le genre de cerveau et la confiance d’un grand héros, Sabine— surtout à la fin de l’épisode deux— est clairement la star ici. Bordizzo offre également une performance plus subtile mais superpose le charme et la personnalité de Sabine d’une manière plus accessible qu’autre chose. Dawson a affaire à Ahsoka . Le personnage et le parcours de Sabine ont encore plus d’impact que ceux d’Ahsoka ici au début, en grande partie grâce à des soins bien établis et de longue date. pour Ezra disparu, et comment cela s’est manifesté de manière convenablement rebelle dans les années qui ont suivi sa disparition.

Baylan Skoll (Ray Stevenson) et Shin Hati (Ivanna Sakhno) sont tellement cool. Image : Lucasfilm

Guerres des étoiles ne serait pas Guerres des étoiles mais sans méchants, et Ahsoka a quelques excellents. Filoni a présenté une sinistre équipe de maîtres et d’apprentis composée de Baylan Skoll (Ray Stevenson) et de Shin Hati (Ivanna Sakhno) qui causent des problèmes majeurs à Ahsoka et à ses amis dans les deux premiers épisodes. La façon dont leurs histoires sont intégrées davantage au fur et à mesure que la série avance sera une énorme indication du succès global de la série mais, pour l’instant, les personnages sont infiniment intrigants et cool, Hati de Sakhno en particulier. Elle est une autre actrice et personnage destinée à devenir une favorite des fans, affichant une présence effrayante et imposante.

Ensuite, il y a Héra. Sur Rebelles de la guerre des étoilesHera Syndulla est devenue sans doute l’un des meilleurs Guerres des étoiles personnages jamais, et le fait Ahsoka a la chance de continuer son histoire est incroyablement excitant. Ici cependant, Hera manque un peu de l’arrogance qu’elle avait dans l’animation – maintenant plus le chef d’une petite cellule ou un joueur dans une rébellion naissante, mais un général de la Nouvelle République, traitant de toutes les politiques que cela implique. . Plus qu’avec Ahsoka et Sabine, vous pouvez sérieusement sentir Filoni et Winstead être extrêmement prudents quant à la façon de faire passer Hera en action réelle. En conséquence, tous les personnages, mais Hera en particulier, se sentent un peu plus plats ici au début de la série. C’est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle est que plus chacun est à l’écran, mieux ils s’améliorent, en particulier Hera. En fait, il en va de même pour le reste du spectacle. À la fin de l’épisode deux, on a l’impression que tout est enfin verrouillé et prêt à basculer.

Que ce soit ou non Ahsoka vivra jusqu’aux sept saisons de Guerre des clones et quatre saisons de Rebelles qui le procède reste à voir, surtout compte tenu du fait que ces débuts reposent sur un lien émotionnel avec ces émissions . Mais pour que la série fonctionne vraiment, elle doit exister au-delà de tout cela, pour divertir et se connecter avec des fans qui n’ont pas cette familiarité. Les deux premiers épisodes de Ahsoka luttez un peu pour trouver cet équilibre mais, en fin de compte, développez suffisamment les personnages, les relations et les histoires pour que nous ayons bon espoir que le reste de la saison sera aussi excellent que nous le souhaitons tous.

Nouveaux épisodes de Ahsoka débuts à 21 h HNE les mardis à partir du 22 août sur Disney +. Nous reviendrons après cela avec nos récapitulatifs hebdomadaires.

Vous voulez plus de nouvelles io9? Découvrez quand attendre la dernière merveille, Guerres des étoileset Star Trek versions, quelle est la prochaine pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.