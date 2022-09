Nouveau Sony Xperia Pro entrant avec des capteurs de caméra améliorés, une ouverture variable

Sony organise un événement de jeu lundi où nous pourrions ou non voir un nouveau smartphone. Cependant, des rumeurs suggèrent qu’un autre lancement est prévu pour novembre, où le Xperia Pro-I orienté photographie de deuxième génération sera dévoilé.

Selon le rapport, Sony lancera le téléphone avec trois appareils photo, tous dotés de capteurs nouveaux et améliorés, tous avec une résolution de 48MP. En plus de cela, l’un d’eux aura une ouverture variable entre f/1.2 et f/4.0.

Le trio de caméras étant de 48MP avec pixel binning signifie qu’elles tireront nativement à une résolution de 12MP. Selon la source, la caméra principale aura un capteur IMX903 de 1″ et le tireur ultra-large sera livré avec l’imageur IMX803 de 1/1,3″.

Le capteur téléobjectif sera une nouvelle version de l’IMX557 1/1,7″, que nous avons déjà vu dans les Xperia 1 II et Xperia 5 IV. Cependant, dans ces deux cas, il avait une résolution native de 12 MP et le successeur passe à une configuration Quad-Bayer.

Nous pouvons nous attendre à ce qu’un nouveau FAI arrive également avec ce prétendu Xperia Pro-I Mark II chaque fois qu’il deviendra officiel. Le Pro-I de l’année dernière est arrivé fin octobre, de sorte que le calendrier suggéré par le rapport n’est pas invraisemblable.

La source (en chinois) | Passant par (en japonais)