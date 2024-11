Nouveau sondage de l’Iowa pour montrer si Donald Trump ou Kamala Harris est en tête dans l’Iowa

La vice-présidente Kamala Harris a-t-elle une chance de battre l’ancien président Donald Trump dans l’Iowa rouge rubis ?

À l’approche du jour du scrutin, notre nouveau sondage Des Moines Register/Mediacom Iowa révélera si Harris ou Trump ont le dessus parmi les électeurs de l’Iowa.

NOUVEAU SONDAGE :Sondage de l’Iowa du 2 novembre 2024 : Kamala Harris devance Donald Trump pour prendre la tête à l’approche du jour du scrutin. Voici comment

Notre dernier sondage de septembre montrait que Trump devançait Harris de 4 points de pourcentage, une course beaucoup plus serrée que notre sondage de juin, qui montrait Trump devançant le président Joe Biden de 18 points. Biden a finalement abandonné la course.

Les premiers résultats du sondage de novembre dans l’Iowa seront publiés en ligne samedi à 18 heures, heure centrale, à DesMoinesRegister.com. Ces résultats seront également publiés dimanche sous forme imprimée dans le Des Moines Register.

Notre dernier sondage :L’avance de Trump dans l’Iowa diminue considérablement à mesure que Kamala Harris remplace Biden, selon un sondage de l’Iowa

Qu’y aura-t-il d’autre dans le nouveau sondage de l’Iowa ?

Le sondage de l’Iowa de ce mois-ci évaluera également les intérêts des électeurs de l’Iowa pour un candidat tiers tel que Robert F. Kennedy Jr. ou le libertaire Chase Oliver – et déterminera si les électeurs sont décidés sur le candidat qu’ils soutiennent à la présidence. Bien qu’il ait interrompu sa campagne, le nom de Kennedy apparaîtra sur le bulletin de vote de l’Iowa.

En outre, le sondage révélera l’enthousiasme des habitants de l’Iowa quant à leur choix de président et leur confiance dans le fait que les votes lors des prochaines élections seront comptés comme prévu, tant dans l’Iowa que partout aux États-Unis.

Et il demandera aux électeurs à quelles questions, parmi une liste de questions, ils ont réfléchi dans leur décision de soutenir Trump ou Harris :

Avortement.

Immigration.

Inflation et économie.

S’assurer que leur parti préféré est à la Maison Blanche.

L’avenir de la démocratie.

Aide américaine aux pays en guerre, comme Israël et l’Ukraine.

Il demandera aux électeurs de l’Iowa qui ne choisissent pas Trump s’ils l’ont déjà soutenu ou s’ils se considèrent comme des « jamais Trump ».

Le sondage de l’Iowa montrera également si les habitants de l’Iowa pensent qu’il serait bien ou mal que Trump ordonne au ministère de la Justice d’abandonner toutes les charges retenues contre lui s’il remporte la présidence.

Où en sont les courses au Congrès ?

Le sondage demandera aux habitants de l’Iowa s’ils voteraient pour un candidat républicain ou démocrate au Congrès.

Deux des quatre élections au Congrès de l’Iowa, dans les 1er et 3e districts, ont été qualifiées de « tirage au sort » par l’organisme de renommée nationale. Rapport politique de Cook.

Où puis-je trouver les résultats du sondage Iowa ?

Chaque article sera publié en ligne et sous forme imprimée. Le moyen le plus rapide de recevoir les résultats est de vous inscrire aux alertes d’actualité via l’application Des Moines Register.

Ce que vous devez savoir sur le sondage de l’Iowa

Le sondage de l’Iowa, exclusif au Register depuis 1943, est un indicateur étroitement surveillé de la force des candidats au cours des cycles électoraux, ainsi que des opinions des habitants de l’Iowa sur d’autres questions importantes.

Selzer & Co., une société de sondage de l’Iowa très appréciée par les initiés politiques et les sondages, mène le sondage de l’Iowa.

Le sondage Iowa est réalisé en collaboration avec Mediacom, le plus grand câblodistributeur de l’Iowa et le cinquième plus grand câblodistributeur du pays en termes de clients vidéo.

Mike Trautmann est le directeur des informations/rédacteur politique du Des Moines Register. Contactez-le à [email protected] et suivez-le sur X : @DMRPoliticsCzar.