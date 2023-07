Nouveau record établi pour la journée la plus chaude du monde – comme l’avertit un scientifique, ce jalon est une « condamnation à mort » | Nouvelles du monde

Le monde a connu sa journée la plus chaude jamais enregistrée, selon les météorologues.

La température mondiale moyenne a atteint 17,01 ° C (62,62 ° F) lundi, selon les National Centers for Environmental Prediction des États-Unis.

Le chiffre dépasse le précédent record de 16,92C (62,46F) – établi en août 2016.

Il vient comme le sud NOUS et Mentonun ont été frappés par des vagues de chaleur, tandis que les températures en Afrique du Nord ont approché 50C (122F).

Les experts ont blâmé une combinaison de changement climatique et d’un nouveau modèle climatique El Niño.

« Ce n’est pas une étape importante que nous devrions célébrer », a déclaré la climatologue Friederike Otto de l’Institut Grantham pour le changement climatique et l’environnement de l’Imperial College de Londres.

« C’est une condamnation à mort pour les gens et les écosystèmes. »

Image:

Les touristes visitent le Musée du Palais par temps chaud à Pékin. Photo : AP



Plus tôt cette année, le Les Nations Unies a mis en garde contre des températures mondiales plus élevées et de nouveaux records de chaleur dus au changement climatique et au retour d’El Niño.

El Niño est un régime météorologique tournant associé à des températures de surface de l’océan plus chaudes que la normale dans le centre et l’est du Pacifique tropical et à des conditions plus pluvieuses et plus fraîches dans le sud et à des conditions plus chaudes dans certaines parties du nord.

Depuis trois ans, l’opposé d’El Nino – le modèle climatique de refroidissement de La Nina – domine l’océan Pacifique.

Cela a légèrement abaissé les températures mondiales – mais 2023 a vu le retour de la contrepartie plus chaude.

Image:

Le zoologiste Kris Marshall utilise un canon à eau au zoo de Dallas. Photo : AP





Le sud des États-Unis a souffert sous un dôme de chaleur intense ces dernières semaines, tandis qu’en Chine, une vague de chaleur persistante a vu les températures dépasser 35 ° C (95 ° F).

Même l’Antarctique, actuellement en hiver, a enregistré des températures anormalement élevées.

Au Royaume-Uni, le Met Office enregistré juin comme le plus chaud depuis le début des enregistrements en 1884, avec une température moyenne moyenne de 15,8C.

La température – une température moyenne diurne et nocturne de tout le Royaume-Uni en juin – a dépassé le précédent record de 14,9 ° C, établi en 1940 et 1976.

Zeke Hausfather, chercheur à Berkeley Earth, a averti que d’autres records pourraient être battus cette année, en raison d’une augmentation des émissions et d’El Niño.