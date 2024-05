Nouveau record de distance en Russie

La chaîne Telegram russe Ural56.Ru a cité les forces de l’ordre locales, qui ont signalé que le drone avait atteint Orsk. Le drone aurait pu avoir comme cible possible un radar militaire d’alerte précoce et une installation de surveillance aérienne équipée du système Voronezh-M.

Auparavant, la cible la plus éloignée attaquée par les drones de Kiev se trouvait dans la ville de Salavat, dans la République russe du Bachkortostan, située à 140 kilomètres plus près de la frontière ukrainienne qu’Orsk.

Aucune information n’a été fournie sur le lieu exact de l’impact du drone, ni sur les dégâts et les victimes dans l’installation.

Système radar de surveillance d’alerte précoce Voronezh-M

Le Voronezh-M est un radar d’alerte précoce à réseau phasé normalement utilisé pour détecter les systèmes d’armes stratégiques spatiaux et atmosphériques entrants, en particulier les missiles balistiques intercontinentaux et de croisière, et a une portée de détection de cible allant jusqu’à 6 000 km selon la variante du système Voronezh. et la section efficace du radar cible et d’autres facteurs.



Il utilise des fréquences VHF et UHF relativement basses pour la détection, mais n’est pas directement utilisé par les défenses aériennes pour intercepter des cibles. Son rôle est d’améliorer la connaissance globale de la situation dans l’espace de combat aérien, et serait capable de suivre environ 500 véhicules aéroportés et spatiaux dans des modèles plus modernes du système, bien que le site d’Orsk ne soit équipé que d’un radar VHF de moindre capacité.

Le système est un développement russe plus récent mis en service opérationnel en 2009 pour être utilisé pour suivre les attaques entrantes depuis l’ouest de la Russie. Selon certaines informations, seuls huit systèmes de ce type seraient actuellement utilisés en Russie. Le système Orsk est entré en service en décembre 2017 et est situé à la frontière sud de la Russie avec le Kazakhstan, à l’est de la mer Caspienne et au sud des montagnes de l’Oural.

Frappe récente de l’ATACMS contre des installations militaires de commandement, de contrôle et de communication en Crimée

Dans la soirée du 23 mai, un centre de commandement, de contrôle et de communication russe situé dans la péninsule de Crimée a été touché par des missiles. Le poste de Kiev a confirmé l’information sur cette attaque par l’intermédiaire de sources des services spéciaux (SBU).

Des explosions ont été signalées près de Simferopol, Saky, Alouchta, Yalta, Djankoya et Eupatoria.

Suite à ces informations, les agents partisans d’Atesh ont affirmé qu’un important nœud de commandement et de communication des forces russes (unité militaire 28735) occupant la Crimée avait été touché à Alouchta.