Nouveau Realme GT Neo avec Snapdragon 8+ Gen 1

Realme prévoit de présenter GT Neo 4 le mois prochain, selon des rumeurs en provenance de Chine. Un leakster a révélé que la série s’éloignerait des chipsets de milieu de gamme tels que le Dimensity 8100 sur le GT Neo 3 et obtiendrait la plate-forme phare Snapdragon 8+ Gen 1.











Realme GT Neo3 aux couleurs Black, Silverstone et Le Mans

La source de cette fuite est Station de chat numérique, et ils affirment également que le nouvel appareil dispose d’un soi-disant écran 1,5K, qui est essentiellement un panneau 1220p – le point médian entre la résolution Full HD et QHD. Nous allons également voir un taux de rafraîchissement de 120 Hz et jusqu’à 2160 pas PWM qui est le nombre de niveaux de luminosité automatique.

Realme GT Neo 4 offrira une charge flash de 100 W – le plaçant entre les versions Neo 3 (80 W et 150 W). Le leakster affirme qu’il sera en concurrence avec le Redmi K60 encore non annoncé. Nous n’avons encore rien entendu d’officiel de Realme concernant un tel téléphone.

La source (en chinois) | Passant par