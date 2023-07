Nouveau Realme C53 dévoilé en Inde avec un appareil photo 108MP

Le nouveau Realme C53 est là – et quand on dit « nouveau », on veut dire différent du C53 qui a été annoncé fin mai. Qu’est-ce qui a changé ? La caméra et le système de charge sont la réponse courte.













Le nouveau Realme C53 pour l’Inde

Cette version du C53 est déjà disponible en précommande en Inde auprès de La boutique en ligne de Realme. Le prix de base pour une unité de 4/128 Go est de 10 000 ₹, il existe également une configuration différente de 6/64 Go (plus de RAM, moins de stockage) pour 11 000 ₹. À titre de comparaison, un Realme C55 de 6/64 Go coûte 12 000 ₹.

Comme les premiers détails l’ont montré, le nouveau C53 dispose d’un appareil photo principal de 108 MP, remplaçant l’appareil photo de 50 MP du C53 d’origine. Même le C55 n’a qu’une caméra principale de 64MP. La résolution supplémentaire donne au nouveau téléphone un zoom intégré au capteur 3x.

Comme le C55, il n’y a pas de caméra ultra large à bord. Il y a une caméra selfie 8MP, cependant, dans ce que Realme appelle une « mini capsule » – la vision de l’entreprise sur l’interface utilisateur Dynamic Island. Notez que celui-ci est dans une encoche plutôt que dans un trou de poinçon.

Passons à l’autre nouveauté, le C55, l’ancien C53 et le nouveau C53 ont des batteries de 5 000 mAh. Cependant, celui-ci a une charge plus lente à 18 W, contre 33 W. Le reste est à peu près identique à ce que nous avons vu en mai.

Le nouveau Realme C53 dispose d’un grand écran LCD IPS de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution FHD+ (20:9). Il est alimenté par le chipset Unisoc T612, qui est moins puissant que le Helio G88 que l’on trouve à l’intérieur du C55.

Nous avons mentionné que les deux configurations du nouveau modèle ont un équilibre différent de RAM et de stockage. Heureusement, vous pouvez facilement avoir plus des deux – vous pouvez ajouter jusqu’à 6 Go de RAM virtuelle et le triple emplacement pour carte peut accueillir deux cartes SIM et une microSD (jusqu’à 2 To).

Il y a un port USB-C 2.0 en bas, un seul haut-parleur et une prise casque 3,5 mm. Le téléphone a une épaisseur inférieure à 8 mm et, comme vous l’avez peut-être remarqué, le panneau arrière a un nouveau look. Vous pouvez choisir entre Champion Gold et Champion Black.











Realme C53 (Inde) en Champion Gold et Champion Black • Realme C53 d’origine

Encore une fois, le Realme C53 pour l’Inde est en pré-commande, à partir de 10 000 ₹. Les ventes débuteront le 26 juillet et comprendront la boutique en ligne de Realme, Flipkart ainsi que les magasins physiques.

Il y a une offre de réservation anticipée qui se déroulera d’aujourd’hui jusqu’au 26, c’est une remise instantanée de 500 ₹ et un coupon de 500 ₹ avec certaines cartes de crédit.

