Nouveau rapport : Un record de 4,7 millions d’Haïtiens confrontés à la faim aiguë

NATIONS UNIES – Un record de 4,7 millions de personnes en Haïti sont confrontées à la faim aiguë, dont 19 000 dans des conditions de famine catastrophiques pour la première fois, le tout dans un bidonville contrôlé par des gangs dans la capitale, selon un rapport publié vendredi. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture ont déclaré que des crises incessantes ont piégé les Haïtiens “dans un cycle de désespoir croissant, sans accès à la nourriture, au carburant, aux marchés, aux emplois et aux services publics, ce qui a paralysé le pays”.

Le quartier Cité Soleil de la capitale, Port-au-Prince, où la violence a augmenté alors que les gangs armés se disputent le contrôle, fait face au besoin le plus urgent d’aide humanitaire, ont-ils déclaré.

Le rapport de l’Integrated Food Security Phase Classification, qui est un partenariat mondial de 15 agences des Nations Unies et groupes humanitaires internationaux, brosse un sombre tableau de l’escalade de la faim dans le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental,

Le partenariat utilise cinq catégories de sécurité alimentaire, de la phase 1 au cours de laquelle les gens ont suffisamment à manger à la phase 5 au cours de laquelle les ménages souffrent d’un manque extrême de nourriture et sont confrontés à la famine, la famine, la mort et le dénuement. Les 19 000 personnes de Cité Soleil font désormais partie de ce dernier groupe, selon le rapport.

Selon l’analyse, un nombre record de 4,7 millions d’Haïtiens se trouvent dans les trois pires catégories – 2,9 millions dans la phase 3 de “crise” caractérisée par des lacunes dans la consommation alimentaire et la malnutrition aiguë, 1,8 million dans la phase 4 “d’urgence” dans laquelle il y a de grandes lacunes dans consommation alimentaire, malnutrition aiguë très élevée et surmortalité, et 19 000 en phase 5 de « famine ».

Le rapport indique que la sécurité alimentaire a également continué de se détériorer dans les zones rurales d’Haïti, plusieurs passant de la phase de « crise » à la phase « d’urgence ».

Le Programme alimentaire mondial et l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture ont déclaré que l’insécurité alimentaire a augmenté au cours des trois dernières années et que 65 % des Haïtiens « connaissent des niveaux élevés d’insécurité alimentaire, dont 5 % ont un besoin urgent d’aide humanitaire ».

Haïti a été aux prises avec l’inflation et l’impasse politique qui ont exacerbé les protestations et amené la société au point de rupture.

La vie quotidienne dans le pays a commencé à devenir incontrôlable le mois dernier quelques heures seulement après que le Premier ministre Ariel Henry a déclaré que les subventions aux carburants seraient supprimées, entraînant un doublement des prix. La hausse des prix a mis la nourriture et le carburant hors de portée de nombreux Haïtiens, l’eau potable est rare et le pays tente de faire face à une épidémie de choléra.

“Les pertes de récolte dues à des précipitations inférieures à la moyenne et au tremblement de terre de l’année dernière qui a dévasté certaines parties du sud du pays font partie des chocs qui ont aggravé les conditions de vie des populations”, a déclaré le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq.

Il a déclaré que la violence, les troubles et les tensions à Cité Soleil ont limité l’accès des travailleurs humanitaires au district.

«Donc, nous ne savons pas nécessairement à quel point ça va mal, même s’il est très clair que c’est vraiment très mauvais. Et nous devons avoir accès aux gens; nous devons nous assurer que nous pouvons fournir de la nourriture aux gens », a-t-il déclaré.

Le Programme alimentaire mondial recherche 105 millions de dollars pour les six prochains mois, tandis que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a déclaré avoir un besoin urgent d’environ 33 millions de dollars.

Jean-Martin Bauer, directeur pays en Haïti pour le Programme alimentaire mondial, a déclaré : « Nous devons tous être déterminés et nous concentrer sur la fourniture d’une aide humanitaire d’urgence et le soutien au développement à long terme.