Nouveau rapport sur la catastrophe d’un ferry de 1994 : pas de collision, pas d’explosion

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Rien n’indique qu’une collision ou une explosion ait causé le naufrage d’un ferry en mer Baltique en 1994 lors de l’une des catastrophes maritimes les plus meurtrières en temps de paix en Europe, ont déclaré lundi les commissions d’enquête sur les accidents d’Estonie, de Finlande et de Suède. .

“Il n’y a aucune indication d’une collision avec un navire ou un objet flottant ni aucune indication d’une explosion dans la zone de la proue”, selon le rapport préliminaire. Le nouveau rapport n’a pas fourni de nouvelles preuves contredisant les résultats de l’enquête officielle sur l’accident en 1997.

Le M/S Estonia a coulé dans une mer agitée le 28 septembre 1994, tuant 852 personnes, pour la plupart des Suédois et des Estoniens. Le ferry était en route de la capitale estonienne, Tallinn, à Stockholm lorsqu’il a coulé environ 30 minutes après un premier appel de détresse. Seules 137 personnes à bord ont survécu.

Le sort du navire a suscité plusieurs théories du complot, notamment selon lesquelles il aurait pu entrer en collision avec un sous-marin ou qu’il aurait transporté une cargaison militaire sensible.

L’enquête conjointe officielle de 1997 menée par l’Estonie, la Finlande et la Suède a conclu que le ferry avait coulé lorsque ses serrures de porte avant avaient échoué lors d’une tempête. Cela a séparé la porte avant du navire, ouvrant la rampe vers le pont-garage et provoquant une inondation importante des ponts.

La dernière sonde a été lancée après qu’un documentaire télévisé de 2020 ait inclus des images vidéo du site de l’épave montrant un trou dans la coque mesurant 4 mètres (13 pieds) du côté tribord. Les responsables ont déclaré que l’épave avait un trou d’environ 22 mètres (72 pieds) de long et 4 mètres (13 pieds) de haut.

Le trou et les autres dommages sont devenus plus visibles parce que l’épave s’est “tordue de 13 degrés” en raison de changements dans le fond marin, a déclaré Jonas Bäckstrand, chef adjoint de l’Autorité suédoise d’enquête sur les accidents. La commission avait utilisé des images sous-marines et des images informatisées.

“Il semble qu’il ait été endommagé par l’impact lorsqu’il a touché le fond marin”, a déclaré Bäckstrand lors de la présentation du rapport intermédiaire sur l’évaluation préliminaire à Tallinn, en Estonie.

“Nous n’avons pas encore fini”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il ne s’agissait que d’une conclusion préliminaire et qu’une enquête plus approfondie était prévue.

Une théorie de premier plan était que l’Estonia transportait du matériel militaire et qu’il y avait eu une sorte d’explosion. Les forces armées suédoises ont déclaré avoir utilisé le ferry pour transporter uniquement du matériel de type électronique, mais pas la nuit fatidique.

L’épave repose sur le fond marin à 80 mètres (265 pieds) sous la surface dans les eaux internationales au large d’une île finlandaise et est considérée comme un cimetière, ce qui confère à la zone une protection en vertu de la loi.

