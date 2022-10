Nouveau propriétaire pour l’emblématique lieu de rencontre après-ski de Big White – Kelowna Capital News

Snowshoe Sam’s at Big White a changé de propriétaire.

Nixon Hospitality, le couple puissant derrière BnA, Skinny Dukes et Bernie’s Supper Club, étend maintenant son royaume de plats et de plats savoureux à Big White.

«Après avoir été propriétaires du Snowshoe Sam’s et du Gunbarrel Grill au cours des 13 dernières années, nous avons décidé qu’il était temps d’ouvrir un nouveau chapitre de notre vie. Nous tenons à transmettre nos sincères et sincères remerciements à tous pour votre soutien et votre parrainage au fil des ans », ont déclaré Juliette et Ian Weaver, les anciens propriétaires de Snowshoe Sam’s dans un message Facebook.

L’essentiel de l’après-ski est l’un des favoris des habitants de Big White depuis 1980.

Les Weavers ont déclaré qu’ils étaient enthousiasmés par l’avenir de Snowshoe Sam’s.

“Nous pensons que nous le laissons entre des mains extrêmement compétentes. Nous avons également hâte de venir et de profiter de Snowshoe Sam’s en tant que clients!”

