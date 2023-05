Nouveau projet de sentier en cours à la réserve forestière LeRoy Oakes à St. Charles – Shaw Local

De nouvelles améliorations sont en cours à la réserve forestière LeRoy Oakes à St. Charles, grâce à une récente subvention du programme de sentiers récréatifs accordée au district de la réserve forestière du comté de Kane.

Les améliorations prévues comprennent un nouveau réseau de sentiers, des panneaux d’interprétation, un nouvel abri de pique-nique et le remplacement du pont.

Selon un communiqué de presse, la réserve forestière de LeRoy Oakes est l’une des plus fréquentées du district de la réserve forestière, avec une variété de ressources culturelles, historiques et naturelles. Le site abrite Horlock Hill Prairie, une réserve naturelle de l’Illinois; plus de 100 acres de prairie restaurée, de bois et de Ferson Creek.

La réserve abrite également le Creek Bend Nature Center, une plaque tournante de la division d’éducation environnementale du district; le réseau de sentiers régionaux Great Western Trail; un terrain de camping de groupe de jeunes; le Durant House Museum, une ferme historique des années 1840; et l’école Pioneer Sholes, une école à classe unique restaurée.

Avec ces éléments variés, le district a demandé une subvention RTP en 2018, pour aider à relier toutes les caractéristiques naturelles, éducatives et culturelles importantes de la réserve, via un système de sentiers d’interprétation, indique le communiqué.

« C’est quelque chose que nous essayons de faire fructifier depuis des années, mais assurez-vous que nous développons le site avec autant de sensibilité que possible, afin de garantir que toutes les espèces qui habitent cet endroit puissent encore prospérer », a déclaré Benjamin, directeur exécutif de Forest Preserve. Haberthur a déclaré dans le communiqué.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de lier nos ressources naturelles aux ressources culturelles. Lorsque le projet sera terminé plus tard cet été, les visiteurs de la réserve pourront en apprendre davantage sur l’histoire de la réserve forestière de LeRoy Oakes, ainsi que sur les espèces qui y vivent maintenant.

Le directeur des ressources naturelles, Patrick Chess, a abordé les changements apportés à la disposition actuelle de la réserve, qui ont eu un impact sur une partie de la prairie de la réserve.

« Il est important de souligner que le district est une agence polyvalente qui est responsable non seulement de la protection et de la restauration des zones naturelles de haute qualité, mais aussi de fournir un accès récréatif et éducatif à ces zones naturelles. Cela est particulièrement vrai de ce projet en particulier, où nous fournissons des sentiers adjacents à notre centre de la nature, où l’une des principales utilisations sera de tenir des programmes éducatifs qui informent le public des valeurs que ces zones naturelles détiennent », a déclaré Chess dans le libérer.

«Nous avons également fait attention dans notre sélection des emplacements des sentiers afin de minimiser les impacts sur les zones naturelles de haute qualité. Bon nombre des nouveaux sentiers seront créés à travers des terrains actuellement entretenus, tandis que d’autres ont été tracés le long de sentiers existants. Les types de sentiers ont également été sélectionnés pour minimiser l’impact, la plupart des sentiers traversant des zones naturelles existantes étant des sentiers fauchés qui maintiendront la perméabilité et aideront à maintenir en vie les plantes indigènes courtes.

Le projet de 400 000 $ devrait être terminé d’ici le mois d’août. Le district sera remboursé jusqu’à 200 000 $ de la subvention.

La réserve forestière LeRoy Oakes est située au 37W700 Dean St., St. Charles.

Pour plus d’informations sur le district de la réserve forestière du comté de Kane, visitez www.kaneforest.com ou trouvez le district sur les réseaux sociaux en recherchant @forestpreserve.