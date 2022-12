Nouveau projet de loi à venir sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada

Le gouvernement fédéral semble être sur le point de présenter une nouvelle législation visant à renforcer le système canadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Jeudi à 11 h HE, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, fera ce que son bureau appelle une « annonce nationale » sur ce sujet.

Avant l’annonce de Gould à Ottawa, des fonctionnaires d’Emploi et Développement social Canada informeront les journalistes des nouvelles mesures à venir.

Cela survient alors que Gould a avisé la Chambre des communes qu’elle présentera bientôt un projet de loi intitulé: «Loi concernant l’apprentissage et la garde des jeunes enfants au Canada».

Bien que le gouvernement ne partage pas les détails du projet de loi tant qu’il n’est pas déposé, il était dans la lettre de mandat de Gould de présenter « une loi fédérale sur la garde d’enfants pour renforcer et protéger un système pancanadien de garde d’enfants de haute qualité ».

Dans une entrevue accordée en mars à La Presse canadienne, Gould a indiqué que la loi consacrerait un rôle au gouvernement fédéral dans le système de garderies et inscrirait dans la loi des principes tels que la création de plus de places, que les provinces et les territoires ont acceptés dans leurs ententes de financement.

Mardi, à la Chambre des communes, la députée néo-démocrate Leah Gazan a interrogé Gould sur le statut de cet engagement.

“Pendant des décennies, les défenseurs ont appelé à nationaliser l’apprentissage et la garde des jeunes enfants. Cependant, nous n’avons toujours pas de législation en place qui garantisse un financement protégé à long terme pour la garde d’enfants qui donne la priorité à l’expansion de la prestation de services publics et à but non lucratif. Les familles méritent d’avoir accès à des services de garde d’enfants abordables et de qualité dès maintenant. Quand les libéraux présenteront-ils cet important projet de loi? a demandé Gazan.

La présentation de ce projet de loi avant la fin de l’année était un engagement inscrit dans l’entente entre les libéraux et le NPD. L’engagement était de garantir que les accords de garde d’enfants “disposent d’un financement protégé à long terme” et offrent des options “de haute qualité et abordables” aux familles.

En réponse à Gazan, le ministre a souligné les accords d’apprentissage précoce et de garde d’enfants abordables qui ont été mis en place dans tout le pays, affirmant que les libéraux avaient « réduit les frais de 50 % d’un océan à l’autre ».

« J’ai hâte de présenter bientôt un projet de loi pour m’assurer que nous continuons à offrir l’apprentissage et la garde des jeunes enfants… aux Canadiens pour toujours », a-t-elle déclaré.