Nouveau programme mis en avant au conseil scolaire de Ripley | Actualités, Sports, Emplois

RIPLEY — Lors de leur réunion plus tôt ce mois-ci, les membres du conseil scolaire du district scolaire central de Ripley ont appris que le district avait lancé un nouveau programme appelé Capturing Kids Hearts.

Le surintendant du district, William Caldwell, a déclaré aux membres du conseil d’administration que le programme « C’est un changement dans la façon dont nous interagissons avec nos étudiants. » Le programme, fondé par Flip Flippen, est conçu pour que tout le personnel de l’école interagisse quotidiennement avec chaque élève. Selon le site Internet, « Dès son plus jeune âge, Flippen a découvert le rôle essentiel que jouent les éducateurs dans la vie des enfants. En fait, c’est son professeur de deuxième année qui l’a encouragé à passer le reste de sa vie à aider les gens à atteindre leur potentiel.

L’objectif du programme est d’accroître la confiance des enfants dans le personnel scolaire et de nouer des relations solides avec les enfants, afin qu’ils soient plus désireux d’apprendre, a déclaré Caldwell. « Il s’agit de créer et d’établir des relations avec les étudiants et les collègues. » il a dit.

Le directeur de Ripley, Micah Oldham, a déclaré que l’année scolaire avait bien commencé et que le programme semblait bien mis en œuvre. Il a souligné que le programme de formation, dispensé avant la rentrée scolaire, était très pratique. « Ils nous ont donné de nombreuses façons concrètes d’appliquer le programme » il a dit.

L’un des objectifs du programme, a déclaré Oldham, est que les adultes sachent comment ils communiquent de manière non verbale, comme le langage corporel, le ton, etc. « Les enseignants ont vraiment adopté la plupart des outils qu’ils nous ont donnés pour mettre en œuvre le programme. » il a dit.

Caldwell a ensuite souligné que le programme nécessiterait beaucoup d’engagement pour être pleinement mis en œuvre. « Il s’agit d’un changement dans la façon dont nous interagissons avec nos étudiants et il faudra un certain temps à chacun pour s’acclimater aux changements. » il a dit. Néanmoins, comme l’a déclaré Flippen, « Si vous avez un cœur d’enfant, vous avez son esprit. » Par ailleurs, Caldwell a informé les membres du conseil d’administration du projet de vendre des parcelles de terrain à des personnes dont les propriétés sont liées à des terrains appartenant au district. La propriété qui se trouve dans la partie inférieure de la rue Ross souffre d’un mauvais drainage. Caldwell a déclaré aux membres du conseil d’administration que certains voisins avaient installé des carreaux de drainage pour aider à atténuer le problème. « Les canalisations ne leur appartiennent pas, c’est notre responsabilité » il a dit. « C’est plutôt un partenariat que nous entretenons avec eux. »

La difficulté de vendre la parcelle réside dans la manière de la diviser et de déterminer son prix, a déclaré Caldwell. « Si c’était une seule personne qui achetait tout, ce serait beaucoup plus facile » il a dit.

Dans une autre affaire, Oldham a déclaré aux membres du conseil d’administration qu’il y avait eu une réunion de l’ensemble des étudiants, au cours de laquelle ils ont discuté des forces de caractère au RCS. Il a dit qu’il prévoyait d’associer ce sujet au défi de lecture mensuel. « Il y a beaucoup de choses différentes qui font de Ripley un endroit spécial » il a dit. Oldham a également expliqué comment les étudiants qui sont passés par Eagle U ont montré « régression minimale » en termes de rétention des acquis. « Certains ont réellement avancé dans leur apprentissage » il a dit.

Le district lancera également son programme de sécurité, a déclaré Oldham, comprenant des exercices d’incendie et des verrouillages. « Cela a été un très bon début d’année. Il y a de très bonnes vibrations qui parcourent le bâtiment. » il a dit. En réponse à une question sur la possibilité d’un autre arrêt du COVID, Caldwell a déclaré que le district suivrait les protocoles d’auto-test. « Nous n’avons reçu aucune directive de la part de l’État en ce qui concerne les restrictions » il a dit. Il a également noté que le district a commandé 50 nouveaux kits COVID dotés des derniers tests à jour.

Oldham a ajouté que l’école ferait tout son possible pour éviter une fermeture. « La seule façon dont nous n’aurons pas d’apprentissage scolaire, c’est si l’État l’exige » il a dit. « Tout le monde sait que les étudiants n’apprennent pas aussi bien dans un environnement à la maison, c’est pourquoi nous ne voulons pas revenir là-dessus. »







