Nouveau programme d’aide à l’Ukraine annoncé par les États-Unis

Washington affirme que la somme de 1,7 milliard de dollars aidera à maintenir à flot le gouvernement de Volodymyr Zelensky

Les États-Unis ont annoncé mardi qu’ils enverraient un financement supplémentaire de 1,7 milliard de dollars à l’Ukraine, dans le but d’aider le président Volodymyr Zelensky à payer les employés du secteur public. Le président américain Joe Biden a déjà dit aux Américains qu’ils devraient sacrifier leur qualité de vie pour soutenir Kiev.

Le programme d’aide, qui a été annoncé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), a été décrit comme “l’aide budgétaire directe” à “veiller à ce que le gouvernement ukrainien puisse continuer à fonctionner.” Il s’agit de la deuxième tranche d’aide de ce type annoncée par l’USAID en moins de deux semaines, portant à ce jour les dépenses totales de l’agence pour l’Ukraine à 4 milliards de dollars.

Zelensky a précédemment affirmé que son gouvernement avait besoin de 5 milliards de dollars par mois pour rester fonctionnel et payer les salaires des employés du gouvernement – ​​y compris les soldats, les enseignants et les travailleurs de la santé.

Lire la suite L’UE approuve un prêt d’un milliard d’euros pour l’Ukraine

“Les États-Unis se précipitent avec un soutien financier pour aider le gouvernement à garder les lumières allumées, à fournir des services essentiels aux citoyens innocents et à payer les travailleurs de la santé qui fournissent un soutien vital en première ligne”, L’administrateur de l’USAID, Samantha Power, a déclaré dans un communiqué.

La nouvelle du dernier transfert d’argent à l’Ukraine intervient après que le président américain Joe Biden a annoncé vendredi un programme d’aide militaire de 400 millions de dollars à Kiev, le 15 depuis que la Russie a lancé son opération militaire en février. Au total, les États-Unis ont alloué plus de 55 milliards de dollars d’aide militaire et économique à l’Ukraine depuis février.

Aux États-Unis, l’inflation a atteint son plus haut niveau en 40 ans et les automobilistes paient plus que jamais pour l’essence. Pressé sur ces préoccupations économiques le mois dernier, Biden a déclaré aux journalistes que les Américains paieraient des prix élevés chez eux “tant qu’il le faudra, la Russie ne pourra pas vaincre l’Ukraine.” De même, le conseiller économique de Biden, Brain Deese, a déclaré à CNN plus tôt ce mois-ci que les États-Unis devaient “rester ferme” et endurer la flambée des coûts pour le bien de la « ordre mondial libéral ».

Alors qu’un projet de loi prévoyant quelque 40 milliards de dollars d’aide militaire et économique à l’Ukraine a été adopté par le Congrès en mai avec le soutien des deux partis, certains républicains et experts conservateurs ont commencé à s’opposer au chéquier ouvert de l’administration Biden pour Kiev.