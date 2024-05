Nouveau procès : un ancien mannequin accuse Sean « Diddy » Combs d’agression sexuelle

NEW YORK (AP) — Un ancien mannequin a accusé Sean « Diddy » Combs de l’avoir agressée sexuellement dans son studio d’enregistrement de New York en 2003 dans le cadre d’un procès intenté mardi, le dernier d’une série de allégations contre le magnat du hip-hop en difficulté.

La femme a déclaré qu’elle était un mannequin à succès âgé de 22 ans lorsqu’elle a rencontré Combs dans un restaurant lors de la Fashion Week masculine à Manhattan. Combs l’a invitée dans son studio d’enregistrement plus tard dans la nuit, selon la plainte fédérale déposée à New York.

Le procès allègue que la femme est arrivée et a trouvé Combs en train de boire et de fumer des joints avec plusieurs autres hommes. Elle a fumé de la marijuana, dont elle a « compris plus tard » qu’elle était mélangée à une substance narcotique ou intoxicante, selon le procès. Elle avait l’impression de flotter. Combs l’a conduite aux toilettes, où l’agression sexuelle a eu lieu, selon le procès.

Combs l’a ramenée au studio et elle a perdu connaissance, selon le procès. Elle s’est ensuite réveillée dans un taxi et a réalisé qu’elle avait été agressée sexuellement, selon le procès.

Les représentants de Combs n’ont pas immédiatement répondu à un e-mail sollicitant des commentaires.

Le procès a été déposé quelques jours après la diffusion de CNN vidéo de sécurité montrant Combs attaquant la chanteuse Cassie dans le couloir d’un hôtel de Los Angeles en 2016. Combs dimanche a publié une vidéo admettant qu’il avait attaqué Cassie dans le couloir de l’hôtel, affirmant qu’il était « vraiment désolé » et que ses actes étaient « inexcusables ».

Combs ne risque pas d’être poursuivi pénalement pour avoir été battu en raison du délai de prescription.

Une plainte déposée par Cassie en novembre pour coups et maltraitances a été réglé un jour après son dépôt. Mais cela a suscité un examen minutieux de Combs, avec plusieurs autres poursuites judiciaires déposées dans les mois suivants, ainsi qu’une enquête fédérale criminelle pour trafic sexuel qui a conduit les autorités à perquisitionner les manoirs de Combs à Los Angeles et à Miami.

La plainte a été déposée mardi en vertu d’une loi de la ville de New York qui permet aux accusateurs d’intenter une action civile pendant une période limitée, même si les événements se seraient produits il y a longtemps.

___

Cette histoire a été mise à jour pour supprimer le nom de l’ancien mannequin qui a intenté une action en justice contre Combs afin de se conformer à la politique d’Associated Press consistant à ne pas nommer les personnes qui disent avoir été agressées sexuellement à moins qu’elles ne confirment qu’elles acceptent que leur identité soit publiée.