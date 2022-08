Nouveau pro-rodéo de 3 jours annoncé pour la fin de l’été à Langley

La capitale non officielle du cheval du Canada a maintenant son premier événement de rodéo professionnel local, qui se déroule pendant le week-end de la fête du Travail, du samedi au lundi, du 3 au 5 septembre.

Les fans du Cloverdale Rodeo, qui a été absent au cours des trois dernières années, seront heureux d’apprendre que Langley a introduit le Valley West Stampede avec de l’équitation à cru, des courses de tonneaux pour dames, de l’équitation de bronc de selle et de l’équitation de taureau.

Chacun des événements est entièrement sanctionné par l’Association canadienne de rodéo professionnel (ACPL) et comprend 20 000 $ en prix.

Après les quatre événements principaux, la bousculade se terminera par une chasse au mouton pour les enfants. Il comprendra également plusieurs autres activités et attractions dispersées sur le terrain, notamment des expositions Langley 4-H et un petit-déjeuner de cow-boy.

Se déroulant sur les terrains de la Langley Riders Society sur la 208e rue, cet événement pourra accueillir 2 000 spectateurs chaque jour, a expliqué la présidente de Valley West Stampede, Sheila Hicks.

“Nous l’avons gardé relativement petit afin de le faire vraiment bien”, a déclaré Hicks.

Plutôt que d’en faire un événement ponctuel, les organisateurs espèrent que c’est le début d’un nouveau chapitre dans la scène rodéo de Langley.

“Cela jettera les bases d’un événement annuel qui attirera des visiteurs et des concurrents, ainsi que développera le tourisme dans toute la région”, a-t-elle expliqué.

“Nous n’essayons en aucun cas de remplacer le Cloverdale Rodeo. Ce que nous faisons, c’est essentiellement le compléter, de sorte qu’il y a maintenant deux rodéos dans le Lower Mainland », a déclaré John Scotton, vice-président de la Langley Riders Society.

CONNEXES: 2022 Cloverdale Rodeo annulé

La participation des Premières nations est un élément clé de la nouvelle bousculade, selon Hicks.

« Les membres de la Première Nation de Kwantlen et les gardiens du savoir autochtone participeront aux cérémonies d’ouverture et se produiront tout au long de l’événement.

L’événement est également dirigé par le vice-président James Delorme, membre de la Première nation Klahoose, qui a souligné l’importance de bien faire cette bousculade.

« Il est vraiment essentiel que nous fassions cela de la bonne manière. Il s’agit de divertissement, de rassemblement et d’unité, mais il s’agit aussi de se soucier des animaux. Il s’agit d’être ensemble pour faire une bonne chose », a déclaré Delorme.

Bien qu’aucun manifestant n’était présent à la conférence de presse de mercredi, des membres de la Vancouver Human Society, de la BC SPCA et d’autres groupes de défense des droits des animaux ont publiquement exprimé leur mécontentement face au prochain rodéo de Langley.

LIRE LA SUITE: Humane Society s’oppose à l’événement de rodéo prévu à Langley

AUSSI: Le rodéo prévu à Brookswood suscite l’opposition de la SPCA

Les billets d’admission générale coûteront 25 $ pour les adultes et 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Il y aura également un dîner avec billet séparé le vendredi soir afin de recueillir des fonds pour la Langley Riders Society et les activités locales des 4-H.

Les informations sur les billets sont disponibles sur www.valleywest.ventures.

CONNEXES: Rodeo vient à Langley pour le week-end de la fête du Travail

Langleypro rodéo

Valley West Stampede (dont la présidente Sheila Hicks – à droite) et la Langley Riders Society ont tenu une conférence de presse le mercredi 3 août pour annoncer que le premier rodéo professionnel arrivera à Langley. (Tanmay Ahluwalia/Langley Advance Times)

La présidente de Valley West Stampede, Sheila Hicks, et le vice-président de la Langley Riders Society, John Scotton, étaient en conférence de presse le mercredi 3 août pour annoncer que le premier rodéo professionnel arrivera à Langley. (Tanmay Ahluwalia/Langley Advance Times)

La présidente de Valley West Stampede, Sheila Hicks, ainsi que des membres de la Langley Riders Society, ont tenu une conférence de presse le mercredi 3 août pour annoncer que le premier rodéo professionnel arrivera à Langley. (Tanmay Ahluwalia/Langley Advance Times)