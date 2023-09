Nouveau prélèvement fiscal d’Ulm fixé à 5,78% d’augmentation | Actualités, Sports, Emplois

NOUVEL ULM — Le budget municipal de Nouvelle-Ulm pour 2024 a été fixé à une augmentation maximale de 5,78% lors du conseil municipal de mardi.

Le budget de l’année prochaine a été approuvé à 27 410 217 $. Le prélèvement fiscal maximum a été fixé à 9 951 454 $. Le budget final de l’année dernière était de 23 678 036 $, avec un prélèvement fiscal maximum de 9 407 486 $. Il s’agit d’une augmentation de 543 968 $ ou de 5,78 % par rapport à l’année dernière. Le prélèvement peut à partir de ce point diminuer, mais ne peut pas être augmenté. À la même époque l’année dernière, l’augmentation maximale du prélèvement était fixée à 12,49 %.

Jorgensen a comparé cette augmentation maximale du prélèvement à celles fixées par Albert Lea, Owatonna, St. Peter, Fairbault, Marshall, Hutchinson, North Mankato et Worthington. New Ulm a l’augmentation de prélèvement la plus faible, suivie de près par Albert Lea avec 6 %. Certaines villes, comme Worthington, sont confrontées à des augmentations de prélèvements fiscaux supérieures à 15 %.

Une baisse notable concerne le taux de la taxe de séjour, qui a été fixé à 69,25 %. Il s’agit d’une diminution de 6,82 % par rapport à l’année dernière et représente une tendance à la forte baisse. De 2014 à 2022, le taux d’imposition est resté entre 79 et 83 %, mais en 2023, ce chiffre a diminué de 82 à 76 %. La directrice financière, Nicole Jorgensen, a déclaré que la capacité fiscale de la ville avait un impact mesurable sur ce chiffre.

«La capacité fiscale a encore augmenté considérablement, à 16%» dit-elle « C’est presque égal à celui de l’année dernière [increase’. That had a significant impact on the tax rate. Our tax rate will go 6.82 percentage points down so we’re just below 70%. This is lower than it’s been since 2008. That’s a huge decrease.”

While the tax rate decrease helps, Jorgensen said most people will still see a $9-200 increase in their state taxes depending on their property values.

While the tax rate is seeing a sharp decrease, local government aid and interest rates have gone up significantly. The city will be receiving $533,000 next year, while total interest cost has increased to $214,000. Jorgensen said the interest rates have gone up for everyone in the current market. The city’s debt levy has decreased to $147,571. Jorgensen said this is due to the interest the levy is earning and debts paid off by the city in the past few years.

Jorgensen discussed ways to potentially cut the levy down further when the issue is discussed in December. She said it is possible to cut the levy down all the way to only a 1.27% increase. This would cut the tax rate decrease from 6.82% to 9.79%. This would be done by using funds the city currently has for projects and assessments instead of raising the levy to raise the money. However, Jorgensen cautioned against going lower because it will cause an increase in the 2025 levy.

“We know in 2025 we’re going to have significant wage increases and significant health insurance costs,” she said. “Those alone, when I played with some of the future estimates, [will bring huge changes]. Si nous optons pour le taux de 5,78 % l’année prochaine, nous commencerons à 9 %, voire un peu plus. Si nous descendons à 1,27 %, nous envisageons une augmentation de 14 % ou plus à partir de l’année prochaine.

Le conseiller municipal Les Schultz a demandé quelle était l’intention derrière l’ajout d’un nouveau poste d’entretien. Le poste est inclus dans la demande de fonds Park and Rec et coûtera 95 000 $. Le directeur de Park and Rec, Joey Schugel, a déclaré que le poste supplémentaire était nécessaire en raison d’une main-d’œuvre à temps partiel épuisée.

« Ce serait un poste principal dans l’entretien des parcs », il a dit. «Poursuivre la mise en valeur de nos parcs et déménager pendant les mois d’hiver. L’entretien et le déneigement et tout ce dont nous avons besoin ont vu une diminution des postes saisonniers et de l’aide saisonnière. Cela nous a désavantagés, car nos postes à temps plein peuvent suivre le rythme.

Jorgensen a rappelé à Schultz que 95 000 $ ne représentent pas seulement le salaire, mais aussi les avantages sociaux. Des audiences publiques auront lieu les 5 et 12 décembre à 18 heures pour examiner le budget, à l’issue desquelles l’augmentation définitive du prélèvement sera fixée.







