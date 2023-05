Nouveau portrait de couronnement du roi Charles III avec le prince William, le prince George publié par le palais de Buckingham

Le palais de Buckingham a publié vendredi deux nouveaux portraits officiels du couronnement du roi Charles III, dont un dans lequel il a posé avec le prince William et le prince George, les deux prochains prétendants au trône.

Le deuxième portrait montrait Charles et la reine Camilla avec leurs huit pages d’honneur, qui comprenaient les trois petits-fils et petit-neveu de George et Camilla, et leurs dames présentes – la sœur de Camilla Annabel Elliot et son amie la marquise de Lansdowne.

Charles est devenu roi immédiatement après la mort de sa mère la reine Elizabeth II en septembre après 70 ans sur le trône, mais a été officiellement couronné samedi dernier lors d’une cérémonie montrant toute la pompe et l’apparat de la monarchie britannique.

Hugo Burnand, qui a également pris quatre autres portraits officiels du couronnement publiés lundi, a déclaré à Hello! magazine, il voulait montrer la ligne de succession.

ELIZABETH HURLEY RÉVÈLE POURQUOI ELLE N’ÉTAIT PAS AU ROYAUME-UNI POUR LE COURONNEMENT DU ROI CHARLES III: « JE ME SENTAIS UN PEU LAISSÉ DE COMPTE »

« J’ai senti qu’il était important de prendre cette photo », a déclaré Bernand. « J’ai fait beaucoup de recherches dans les archives des couronnements passés, et je n’ai vu aucune photo précédente de la ligne de succession. Alors que nous avons vu des photos de la reine, du prince Charles et du prince William et du prince George, nous n’avons jamais vu Je les ai vus dans la salle du trône avec tous les insignes. »

La photo montre le prince William vêtu de l’uniforme de cérémonie des gardes gallois et le prince George dans son uniforme de page d’honneur debout de chaque côté du roi portant la couronne impériale d’État et les robes de succession tout en tenant l’orbe du souverain et le sceptre du souverain avec croix.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le roi est assis sur une chaise du trône dans la salle du trône du palais de Buckingham.

« Il y a beaucoup de formalisme dans cette photo », a déclaré Burnand, « mais je pense que j’ai réussi à montrer l’essence des individus en même temps, ce qui pour moi en fait non seulement un document historique, mais aussi un portrait. . »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le public est beaucoup plus habitué à voir la famille royale moderne vêtue d’une tenue beaucoup moins royale, comme lorsque la famille Wales s’est essayée au tir à l’arc lundi lors d’un événement avec les 3e Upton Scouts à Slough pour l’initiative caritative Big Help Out après le couronnement.