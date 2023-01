Nouveau point d’éclair dans le lieutenant-gouverneur contre l’AAP avant l’élection du maire demain

Juste avant l’élection d’un nouveau maire de Delhi, la lutte pour le pouvoir entre le parti Aam Aadmi (AAP) d’Arvind Kejriwal et le lieutenant-gouverneur VK Saxena s’est intensifiée de façon spectaculaire.

Après avoir nommé 10 membres à la municipalité nouvellement élue de Delhi (MCS), M. Saxena a nommé aujourd’hui un conseiller du BJP comme président temporaire pour présider l’élection du maire de demain.

A écrit une lettre à l’honorable LG contre la manière illégale et inconstitutionnelle dont la notification aux échevins a été faite. pic.twitter.com/SdTVcujtGn – Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 5 janvier 2023

Exprimant “la consternation et la consternation”, Arvind Kejriwal a accusé le lieutenant-gouverneur de contourner son gouvernement à Delhi et “d’exercice du pouvoir manifestement inconstitutionnel et déguisé”.

M. Saxena n’avait « rien négligé et n’avait épargné aucun effort pour interférer et entraver l’administration et le fonctionnement du gouvernement de Delhi », a déclaré le ministre en chef de Delhi dans une lettre partagée sur Twitter.

M. Kejriwal a également accusé M. Saxena d’avoir tenté d’influencer les élections et de choisir intentionnellement des membres afin que l’organe civique soit “biaisé” en faveur du BJP au pouvoir.

La guerre de territoire à Delhi s’est intensifiée alors que M. Saxena a choisi aujourd’hui un dirigeant du BJP comme président temporaire pour présider l’élection d’un maire demain, ignorant la recommandation de l’AAP.

La municipalité nouvellement élue se réunira pour la première fois après la victoire de l’AAP aux élections de décembre, évinçant le BJP après 15 ans.

M. Saxena a nommé le conseiller du BJP Satya Sharma pro-tem Speaker au lieu de Mukesh Goyal, le membre de l’AAP recommandé par le gouvernement de Delhi.

Satya Sharma a été maire de l’East Delhi Municipal Corporation dans le passé. Mukesh Goyal est le conseiller le plus ancien du nouvel organe civique.

L’AAP a remporté 134 des 250 quartiers lors de la première élection municipale tenue après le redécoupage des circonscriptions et la fusion de la Municipal Corporation of Delhi (MCD) l’année dernière. Le BJP a terminé deuxième avec 104 sièges et le Congrès s’est retrouvé avec neuf sièges.

Le BJP, en demi-tour après avoir laissé entendre qu’il ne contesterait pas le poste de maire, a annoncé son propre candidat.

Trois noms sont en lice pour le poste de maire – Shelly Oberoi et Ashu Thakur de l’AAP et Rekha Gupta du BJP.

Bouleversé par la décision du lieutenant-gouverneur – qui représente le Centre à Delhi et relève du ministère de l’Intérieur de l’Union – l’AAP a accusé le BJP au pouvoir de détruire toutes les traditions démocratiques.

“C’est la tradition que le membre le plus ancien de la Chambre soit nommé président provisoire ou président. Mais le BJP est déterminé à détruire toutes les traditions et institutions démocratiques”, a tweeté le député AAP Saurabh Bhardwaj.