BRUXELLES: Les entreprises qui espèrent que l’UE et la nouvelle administration américaine concluront bientôt un nouveau pacte transatlantique de transfert de données pour remplacer celui qui a été annulé par un tribunal devront probablement attendre des mois pour obtenir un résultat, a déclaré vendredi le chef de la surveillance de la vie privée de l’UE.

Washington et Bruxelles ont vu ces dernières années leurs accords de transfert de données, l’un connu sous le nom de Safe Harbor et son successeur le Privacy Shield, rejetés par la plus haute juridiction européenne en raison de préoccupations concernant la surveillance américaine.

Les deux pactes ont été contestés dans le cadre d’un différend de longue date entre Facebook et l’activiste autrichien de la protection de la vie privée Max Schrems, qui a fait campagne sur le risque que les agences de renseignement américaines accèdent aux données sur les Européens.

Plus de 5000 entreprises avaient souscrit au bouclier de protection des données mis en place en 2016 lorsque la Cour de justice de l’UE (CJUE), basée au Luxembourg, l’a abandonné en juillet de cette année, perturbant leurs activités et les exposant au risque de poursuites en matière de confidentialité.

«Je ne m’attends pas à une nouvelle solution à la place du bouclier de protection des données dans l’espace de quelques semaines, et probablement même pas des mois, et nous devons donc être prêts à ce que le système sans une solution semblable au bouclier de protection des données durera un certain temps», a déclaré European Data Le contrôleur de la protection (CEPD) Wojciech Wiewiorowski a déclaré à Reuters.

Il a déclaré que l’une des raisons du retard était que la nouvelle administration Joe Biden, qui entrera en fonction en janvier, pourrait avoir des priorités différentes.

«Si vous me demandez quelle sera l’attitude de la nouvelle administration face aux changements possibles de la loi américaine sur la sécurité nationale… c’est d’abord une question de nos amis américains et je ne sais pas si l’administration Biden prendra ce sujet. comme le plus important », a déclaré Wiewiorowski.

L’Union européenne tente également de concevoir différentes manières de gérer ses transferts de données avec le reste du monde après que la CJUE a déclaré que les organismes de surveillance de la vie privée devaient interrompre ou interdire les transferts en dehors de l’UE si d’autres pays ne pouvaient pas garantir que les données seront protégées.

À cette fin, Wiewiorowski a approuvé les révisions proposées par la Commission européenne aux outils de transfert de données connus sous le nom de clauses contractuelles standard utilisées par des milliers d’entreprises pour transférer des données dans le monde entier pour des services allant de l’infrastructure cloud, de l’hébergement de données, de la paie et des finances au marketing.

«Les clauses contractuelles types proposées semblent très prometteuses et elles introduisent déjà de nombreuses réflexions de la part des autorités de protection des données», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, Wiewiorowski a déclaré que les préoccupations concernant les longues enquêtes de l’agence irlandaise de protection des données sur les géants américains de la technologie tels que Facebook, Twitter, Apple et l’unité Alphabet Google, sans décision à ce jour, étaient justifiées, mais ont défendu les longues procédures.

«Bien sûr, c’est une préoccupation. C’est une préoccupation mais pas une tragédie », a-t-il déclaré.

«L’une des pires choses qui puisse arriver est qu’ils perdent deux, trois premiers cas, parce qu’ils n’ont pas suivi la procédure régulière de traitement de la plainte. Ce serait un désastre car cela saperait en fait la position de l’autorité de contrôle », a-t-il déclaré.