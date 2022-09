Nouveau pack console PS5 Modern Warfare 2 dévoilé

Sony a dévoilé un nouveau pack PS5 qui regroupe la console de la génération actuelle avec une copie numérique de Call of Duty: Modern Warfare 2. Le pack est disponible uniquement en précommande sur le magasin et est livré avec tout le reste d’une PS5 typique – contrôleur DualSense, les câbles appropriés et une copie numérique préinstallée de la salle de jeux d’Astro. (Nous l’avons vu pour la première fois via le Compte Twitter Wario64.)

Des quantités limitées sont disponibles, de sorte que le lot peut se vendre à tout moment et être définitivement indisponible. Nous vous tiendrons au courant si le lot est réapprovisionné. Vous pouvez suivre notre Suivi de réapprovisionnement PS5 pour essayer de trouver une console si vous n’avez pas de chance ici.

Appel du Devoir Guerre Moderne 2 vient de terminer la deuxième semaine de sa bêta ouverte et est maintenant sur la glace jusqu’à sa sortie le 28 octobre, le même jour que ce pack PS5 sort. Cependant, si vous précommandez le jeu numériquement, vous pouvez profiter d’un accès anticipé d’une semaine à la campagne de Modern Warfare 2.