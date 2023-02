Nouveau-nés, les tout-petits survivent des jours dans les décombres, apportant de la joie au milieu de la tragédie du tremblement de terre

Le sauvetage d’un certain nombre de jeunes enfants a remonté le moral des équipages fatigués à la recherche de survivants le cinquième jour après qu’un tremblement de terre majeur a frappé la Turquie et la Syrie voisine.

Au moins sept enfants ont été secourus vendredi.

Parmi eux se trouvait un nouveau-né de 10 jours qui a survécu quatre jours avec sa mère dans un immeuble effondré.

Accroupis sous des dalles de béton et chuchotant “inshallah” (si Dieu le veut), les sauveteurs ont soigneusement fouillé les décombres, puis ont transmis leur prix – un nouveau-né de 10 jours qui a survécu quatre jours avec sa mère dans le bâtiment effondré.

Les yeux grands ouverts, le bébé turc Yagiz Ulas a été enveloppé dans une couverture thermique brillante et transporté vendredi dans un centre médical de campagne à Samandag, dans la province de Hatay.

Les secouristes ont également transporté sa mère, étourdie et pâle mais consciente, sur une civière, ont montré des images vidéo de l’agence turque de gestion des catastrophes.

Au moins sept enfants ont été secourus vendredi, ont montré des vidéos diffusées par les services de secours, leur étonnante survie inspirant les équipes de recherche qui ont également sauvé plusieurs adultes piégés.

Les sauveteurs, dont des équipes spécialisées de dizaines de pays, ont peiné toute la nuit dans les ruines de milliers de bâtiments détruits.

Dans des températures glaciales, ils appelaient régulièrement au silence alors qu’ils écoutaient le moindre bruit de vie provenant de monticules de béton mutilés.

Dans la ville turque de Kahramanmaras, à 200 km au nord de Samandag, des travailleurs vêtus d’orange se sont glissés dans une poche d’air sous un bâtiment tombé pour trouver un enfant en bas âge, pleurant alors que de la poussière lui tombait dans les yeux, avant que le soulagement ne s’installe sur lui et que les sauveteurs ne lui brossent doucement le visage. , a montré une vidéo du ministère turc de la Défense.

Plus à l’est de la Turquie, le visage apeuré d’un autre garçon regardait d’un immeuble pancake, ses cris s’élevant au-dessus du bruit des perceuses et des meuleuses essayant de le libérer vendredi matin dans la ville à majorité kurde de Diyarbakir, où le 7.8 un tremblement de terre de magnitude et des répliques ont transformé des immeubles d’appartements en monticules de gravats et en tas de maçonnerie brisée,

Après avoir ouvert un trou plus large, les travailleurs ont placé un masque à oxygène sur son visage et l’ont transporté en lieu sûr. Comme le bébé Yagiz, il a été suivi par sa mère, sur une civière, 103 heures après le tremblement de terre.

Et de l’autre côté de la frontière syrienne, les sauveteurs du groupe des Casques blancs ont creusé à mains nues dans le plâtre et le ciment, l’air embué d’une épaisse poussière, jusqu’à atteindre le pied nu d’une jeune fille, vêtue d’un pyjama rose devenu crasseux depuis des jours pris au piège, mais enfin vivant et libre.