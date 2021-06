Nouveau-né en Inde traité avec succès pour le syndrome inflammatoire lié à Covid au milieu d’une augmentation alarmante des cas

Un enfant de sept jours souffrant d’un syndrome inflammatoire multisystémique chez l’enfant (MIS-C) ainsi que d’une affection cutanée rare appelée purpura fulminans a été traité avec succès dans la ville de Vijayawada, a rapporté Pune Mirror.

PV Rama Rao, chef des services pour enfants des hôpitaux d’Andhra, a déclaré au journal que la combinaison des deux conditions était « probablement le premier cas signalé au monde. »

L’Inde a connu une reprise du MIS-C post-Covid ces derniers mois. Le chapitre des soins intensifs de l’Académie indienne de pédiatrie (IAP) a signalé 177 nouveaux cas à Delhi et dans ses environs au cours de la dernière semaine de mai seulement. Les patients avaient entre quatre et 18 ans. Des pics dans le MIS-C en réaction à Covid-19 ont également été signalés dans d’autres parties du pays.

News18 L’Inde a cité la semaine dernière des sources médicales affirmant qu’un nouveau-né à Ahmedabad dont la mère s’était rétablie du coronavirus avant l’accouchement avait reçu un diagnostic de MIS-C.

VK Paul, membre du groupe consultatif gouvernemental NITI Aayog, a déclaré au journal Tribune que les patients développent des symptômes tels que fièvre, éruption cutanée, inflammation des yeux, diarrhée et perte de souffle en deux à six semaines après avoir reçu un diagnostic de cas asymptomatique de Covid -19. « C’est traitable, mais peut devenir une maladie grave », il a dit.

Selon les médias indiens, la prévalence réelle du MIS-C est difficile à mesurer car la déclaration de la maladie n’est pas obligatoire par la loi. Le ministère de la Santé a demandé la semaine dernière à toutes les régions de communiquer les données hebdomadaires sur les nouveaux cas. La Tribune a déclaré dimanche que le gouvernement élaborait un nouveau protocole sur le traitement des enfants atteints de Covid-19 et prévoyait de multiplier par trois les installations de garde d’enfants existantes.



La nouvelle survient alors que l’Inde est déjà aux prises avec une épidémie d’une autre maladie rare mais souvent mortelle appelée mucormycose, également connue sous le nom de « champignon noir », avec près de 12 000 cas signalés fin mai.

Une étude publiée le mois dernier dans le Journal of Clinical Investigation à comité de lecture a révélé que pendant le MIS-C, l’inflammation est causée par le trafic des antigènes du coronavirus dans la circulation sanguine.

Le MIS-C a déjà été observé aux États-Unis, où 4 018 cas ont été enregistrés par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) au 2 juin 2021, et 36 patients sont décédés.

Selon le CDC, le MIS-C provoque l’inflammation de différentes parties du corps, notamment le cœur, les poumons, les reins, le cerveau et les organes gastro-intestinaux, et a été trouvé chez des enfants qui s’étaient rétablis du coronavirus ou avaient côtoyé une personne atteinte de Covid-19 .

