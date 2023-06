Nouveau monument MMIWG un lieu sacré où les familles peuvent se rassembler et pleurer

Pendant 22 ans, Sandra McNeil n’a jamais eu d’endroit où pleurer sa mère.

Dawn Carisse, qui est Abénakise, a disparu en 2001 après avoir fui l’hôpital psychiatrique de North Bay, où elle avait été admise après une lésion cérébrale ayant causé une perte de mémoire à court terme.

À ce jour, le cas de Carisse reste non résolu.

« Je n’ai pas de lieu de sépulture ou quoi que ce soit où je puisse aller … lui rendre visite ou lui parler », a déclaré McNeil.

Avoir ce monument ici, ça apporte – pas nécessairement la fermeture – mais un endroit où je peux venir, parce que je n’ai pas ça. – Laura Lacrosse, fille d’une femme autochtone assassinée

Le jour le plus long de l’année, McNeil a rejoint des dizaines d’autres familles sous un ciel clair et ensoleillé lors d’une cérémonie pour se connecter avec leurs mères, sœurs, filles, cousins ​​et tantes, et s’assurer qu’ils ne soient jamais oubliés.

Le premier monument pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (MMIWG) à l’est de Winnipeg a été dévoilé mercredi dernier lors de la Journée nationale des peuples autochtones dans la Première Nation de Whitefish River, une communauté Anishinaabe d’environ 1 500 personnes située à environ 102 kilomètres au sud-ouest de Sudbury, en Ontario.

C’est un monument conçu par des familles pour des familles par des artistes autochtones de Signature Memorials basés à Orillia, en Ontario.

« C’est un endroit où je peux assister, visiter et honorer ma mère », a déclaré McNeil.

Lorsque la bâche verte a été soulevée, des acclamations ont retenti parmi le public, qui comprenait des dirigeants des Premières Nations, des membres de la Police provinciale de l’Ontario et d’autres dignitaires.

Les applaudissements ont été rapidement suivis d’une forte vague d’émotion qui s’est abattue sur la foule.

Pendant plusieurs minutes, personne ne parla, certains membres de la famille pleurèrent et chacun s’imprégna de la symbolique du monument.

Sa forme ronde représente la continuation de la vie, tandis que sa base ressemble à un tambour pour marquer les battements du cœur.

Daniel Opasinis a pris un bus de 12 heures avec sa tante d’Oshawa, en Ontario, pour honorer sa mère Rachel Russell lors d’une cérémonie de dévoilement du premier monument en l’honneur des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées dans la Première Nation de Whitefish River. (Mathieu Thériault/CBC)

Un espace – une séparation dans la roche – descend au centre du monument, signifiant les disparus.

« Ce cercle ne pourrait jamais être complet car ces êtres chers sont toujours portés disparus et nous voulons désespérément les ramener à la maison », a déclaré Meggie Cywink, une avocate de longue date du MMIWG de Whitefish River qui a organisé à la fois l’événement et une retraite de guérison pour les membres de la famille avant le dévoilement.

Cywink a également aidé les familles dans la conception du monument, une tâche qu’elle a qualifiée de travail d’amour.

Sa sœur Sonya Nadine Cywink a été tuée à l’âge de 31 ans dans le comté d’Elgin, au sud-ouest de London, en Ontario. Il y a une récompense de 60 000 $ disponible pour les informations menant à l’arrestation du tueur.

« Les familles sont plus fortes que vous ne le pensez », a déclaré Cywink. « Ce projet concerne la guérison intergénérationnelle. »

Un lieu où les familles renouent avec leurs proches, la culture

Il n’y a pas de mots sur le monument.

Au lieu de cela, une image d’une danseuse en robe jingle, qui est un symbole de guérison, est gravée sur la droite avec des fleurs tissées au milieu, ainsi que des fraises, connues sous le nom de « baie du cœur » en raison de sa forme et de ses bienfaits médicinaux.

« N’essuyez pas vos larmes, vous avez besoin de cette guérison », a déclaré Laura Lacrosse aux familles.

Lacrosse a rendu hommage à sa mère Deborah Anne Sloss, dont le meurtre de 1997 à Toronto n’est toujours pas résolu.

Elle a dit que l’emplacement du monument lui convenait personnellement puisque sa mère est née sur la route à Espanola, en Ontario.

« Avoir ce monument ici, ça apporte – pas nécessairement la fermeture – mais un endroit où je peux venir, parce que je n’ai pas ça », a déclaré Lacrosse.

Denise Beeswax, de la Première nation Chippewas de la Thames, dans le sud-ouest de l’Ontario, a déclaré que le monument du MMIWG sera un lieu de guérison. (Mathieu Thériault/CBC)

Le monument, financé par les gouvernements ontarien et fédéral, a été érigé à l’extérieur du centre communautaire de la Première Nation de Whitefish River, près de l’autoroute 6, dans une zone entourée de nombreuses autres Premières Nations et considérée comme sacrée par la Nation Anishinabek.

Pendant plusieurs jours avant le dévoilement, les membres de la famille se sont réunis dans un pavillon à Whitefish River entouré de cèdres et de pins, et de tortues nageant.

Directement de l’autre côté du lac clair, il y a une falaise blanche connue sous le nom de Dreamer’s Rock, un endroit où les jeunes Anishinaabe viennent pour ce qu’on appelle des quêtes de vision pour accéder au sacré.

Ils peuvent passer quatre à huit jours sur le rocher à la fois, sans nourriture ni boisson, jusqu’à ce qu’une vision vienne les guider à mesure qu’ils grandissent.

Daniel Opasinis, 19 ans, se tenait sur le pont du lodge en regardant ce rocher pour se guider.

Sa mère, Rachel Russell, a été assassinée à Cobourg, en Ontario, à l’âge de 28 ans alors qu’il avait quatre ans. Son cas reste non résolu.

Le monument de granit rouge dévoilé mercredi dernier dans la Première Nation de Whitefish River est le premier en Ontario pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. (Olivia Stefanovitch/CBC)

Opasinis a déclaré que sa mère, Mi’kmaq de la Première Nation d’Eel River Bar dans le nord du Nouveau-Brunswick, était la plus immergée dans la culture autochtone au sein de sa famille.

Il a qualifié le fait de venir dans la Première Nation de Whitefish River de « surréaliste », d’autant plus que la retraite lui a donné l’occasion de renouer avec sa culture et de se rapprocher de sa mère.

« Être ici, je l’imagine en train d’apprendre les mêmes enseignements que j’ai appris et de voir les mêmes choses que j’ai vues », a déclaré Opasinis.

« Cela a été la partie la plus cool de trouver quelque chose que je pense que je savais déjà. »

Des années de préparation

Pendant près d’une semaine, Opasinis a appris l’art de garder le feu, les histoires de création, la signification derrière la cérémonie et comment utiliser les plantes comme médecine des aînés.

Opasinis a pris un bus de 12 heures avec sa tante, la sœur de Russell, d’Oshawa, en Ontario, pour assister en personne au dévoilement du monument MMIWG.

« C’est un problème qui, je pense, n’a pas reçu la lumière qu’il mérite », a déclaré Opasinis.

« L’essentiel, c’est que les femmes autochtones se font assassiner à un rythme plus élevé que tout autre groupe au Canada. C’est triste de savoir cela, et c’est triste de savoir que c’est à cause de notre culture et de qui nous sommes.

CBC News a été invitée par les organisateurs à passer du temps avec les familles avant le dévoilement et à couvrir le dévoilement lui-même.

Jessie McDonald est l’un des membres survivants de la famille du MMIWG, qui a travaillé sur le monument depuis 2018. (Mathieu Thériault/CBC)

Le monument devait être prêt il y a quelques années, mais la pandémie de COVID-19 a repoussé ces plans.

Les pénuries de la chaîne d’approvisionnement ont retardé l’acquisition du granit rouge, qui a été demandé par les familles comme couleur pour représenter le MMIWG.

Le monument est le premier de deux monuments dédiés au MMIWG qui seront dévoilés en Ontario cette année.

Le 2e monument en Ontario sera dévoilé cet automne

Le premier monument à Whitefish River est considéré comme le monument du sud, tandis que le second qui devrait être rendu public le 4 octobre à Kenora, en Ontario, sera le monument du nord.

Les deux monuments seront placés face à face pour montrer le lien entre toutes les familles MMIWG.

Le projet a coûté 199 792 $ pour créer les deux monuments, un rassemblement de guérison basé sur l’art pour les familles et un programme de mentorat, selon Femmes et Égalité des genres Canada.

« Nous portons tous des choses, et cela allège le fardeau », a déclaré Denise Beeswax, membre de la Première nation Chippewas of the Thames qui s’est réunie pour soutenir les familles.

« C’est très bon pour tout le monde. Un processus de guérison, quelque chose de nécessaire pour nous rendre assez forts pour faire ce que nous devons faire demain. »

Les membres survivants des familles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées se sont réunis au Rainbow Lodge de la Première Nation de Whitefish River, située à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Sudbury, en Ontario, avant le dévoilement du monument. (Mathieu Thériault/CBC)

Le monument est l’un des plus de 100 projets de commémoration du MMIWG financés par Ottawa à la suite de l’Enquête nationale sur le MMIWG, qui a conclu en 2019 que les taux disproportionnés de violence auxquels sont confrontées les femmes et les filles autochtones constituent un génocide.

L’enquête a émis 231 appels à la justice. Seuls deux sont complets.

« La traction doit être maintenue à l’avenir, et nous avons besoin d’un engagement plus long et plus important de nos gouvernements fédéral et provincial pour financer une prévention adéquate », a déclaré le chef de la Première Nation de Whitefish River, Rodney Nahwegahbow.

« Le gouvernement doit être responsable d’y avoir contribué par l’introduction de traités et la colonisation. »

Le dévoilement tardait à venir pour Jessie McDonald et les autres membres survivants de la famille du MMIWG qui ont travaillé sur la conception du monument depuis 2018.

McDonald a déclaré qu’elle espérait que cela servirait de lieu sacré pour les familles où s’asseoir avec leurs proches et enverrait un message au grand public.

« J’espère que cela leur apportera une prise de conscience, et peut-être qu’ils s’aimeront davantage et voudront s’entraider davantage », a déclaré McDonald, qui est originaire de Wabaseemoong Independent Nations, à 95 kilomètres au nord-ouest de Kenora.

« Je vois le travail acharné de toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet se réunir, et enfin nous allons montrer le produit », a-t-elle déclaré. « Et pour moi, je pourrai dire que le travail a été fait. Nous pouvons montrer à nos proches que nous l’avons fait pour eux. »