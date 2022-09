Nouveau modèle pour enrôler des Américains réguliers pour réinstaller des réfugiés

SAN DIEGO (AP) – Lorsque près de 80 000 Afghans sont arrivés aux États-Unis, les agences de réinstallation des réfugiés ont rapidement été débordées, s’efforçant toujours de réembaucher du personnel et de rouvrir des bureaux après avoir été éviscérées alors que l’administration Trump a réduit le nombre d’admissions de réfugiés à un niveau record.

Ainsi, le Département d’État américain, en collaboration avec des organisations humanitaires, s’est tourné vers des Américains ordinaires pour combler le vide. Des voisins, des collègues, des groupes confessionnels et des amis se sont regroupés dans des « cercles de parrainage » pour aider les Afghans à s’installer dans leurs communautés.

Ils ont collecté des fonds et trouvé des maisons à louer pour les nouveaux arrivants, inscrit leurs enfants dans des écoles, leur ont appris à ouvrir des comptes bancaires et ont localisé les mosquées et les magasins vendant de la viande halal les plus proches.

Depuis le retrait de l’armée américaine de Kaboul l’année dernière, le programme de cercle de parrainage pour les Afghans a aidé plus de 600 Afghans à recommencer leur vie. Lorsque la Russie a envahi l’Ukraine, un effort similaire a été entrepris pour les Ukrainiens.

Maintenant, l’administration Biden se prépare à transformer l’expérience en un programme de parrainage privé pour les réfugiés admis dans le cadre du programme américain d’admission des réfugiés et demande aux organisations de s’associer à elle pour lancer un programme pilote d’ici la fin de 2022.

Cette décision intervient dans un contexte de pression croissante sur le président Joe Biden, qui s’est engagé dans un décret exécutif de 2021 à accroître les possibilités pour les Américains de réinstaller des réfugiés et de restaurer les États-Unis comme refuge du monde. L’administration Trump a décimé le programme des réfugiés, qui charge traditionnellement neuf agences de réinstallation de placer les réfugiés dans les communautés.

Les experts disent que le modèle de parrainage privé pourrait transformer la façon dont l’Amérique réinstalle les réfugiés et garantir qu’une porte reste ouverte, peu importe qui est élu.

“Je pense qu’il y a une véritable révolution en ce moment qui se produit en termes de communautés américaines et de communautés du monde entier qui lèvent la main et disent:” Nous voulons faire venir des réfugiés “”, a déclaré Sasha Chanoff, fondatrice et PDG de RefugePoint. , une organisation à but non lucratif basée à Boston qui a aidé à lancer l’effort.

Cela survient alors que le nombre de personnes contraintes de fuir leur foyer a dépassé les 100 millions cette année, la première fois jamais enregistrée, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Le programme pilote intégrera les enseignements tirés du programme Sponsor Circle pour les Afghans, qui a été développé comme mesure d’urgence pour accélérer la réinstallation des Afghans, dont beaucoup languissent sur des bases américaines. Mais le programme pilote sera différent car il est destiné à être “un élément durable de la réinstallation des réfugiés américains”, a déclaré un porte-parole du département d’État américain dans un e-mail à l’Associated Press.

Le programme pilote mettra en contact des Américains réguliers avec des réfugiés à l’étranger qui ont déjà été approuvés pour être admis aux États-Unis, a déclaré le porte-parole. Plus tard, le plan permettra aux Américains d’identifier un réfugié à l’étranger et de demander sa réinstallation.

Le Canada utilise le parrainage privé depuis des décennies pour augmenter son programme gouvernemental.

Chanoff a déclaré que le nouveau modèle devrait également s’ajouter au programme traditionnel du gouvernement américain pour les réfugiés, qui n’a admis qu’environ 15% du plafond de 125 000 Biden fixé pour l’année budgétaire qui se termine le 30 septembre. L’administration Biden a mis du temps à renforcer personnel et surmonter l’énorme arriéré, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19, selon les défenseurs.

Ces chiffres excluent les quelque 180 000 Afghans et Ukrainiens qui ont été pour la plupart admis par libération conditionnelle humanitaire, une option légale temporaire qui visait à les faire entrer plus rapidement mais leur laissait moins de soutien gouvernemental.

Les Américains ordinaires ont aidé à combler ce besoin, disent les familles afghanes.

Dans le cadre du programme de cercle de parrainage pour les Afghans, les participants ont été soumis à des vérifications d’antécédents, ont reçu une formation et ont élaboré un plan de trois mois. Chaque groupe devait collecter au moins 2 275 dollars pour chaque personne réinstallée, la même allocation que le gouvernement américain accorde aux agences pour chaque réfugié.

Mohammad Walizada, qui a fui Kaboul avec sa famille, a déclaré cinq jours après avoir été connecté à un cercle de parrainage avec l’église Four Rivers dans le New Hampshire, sa famille a emménagé dans une maison meublée à Epping, une ville d’environ 7 000 habitants.

Pendant ce temps, des amis et des parents afghans ont passé des mois sur des bases américaines en attendant d’être placés par une agence de réinstallation, a-t-il déclaré. Beaucoup se sont retrouvés en Californie, séjournant dans des hôtels en raison du manque de logements abordables et avec seulement trois mois d’aide gouvernementale.

Il a déclaré que son cercle de parrainage avait donné à sa famille 10 mois de loyer et une voiture, et que quelqu’un le surveillait toujours, lui, sa femme et ses six enfants quotidiennement. Chaque cercle reçoit un mentor qui les coache de WelcomeNST, une organisation créée en 2021 pour aider les Américains à réinstaller les Afghans et maintenant les Ukrainiens. L’organisation propose un canal Slack pour les cercles et les partenaires de l’agence de réinstallation, HIAS, qui les connecte aux travailleurs sociaux en cas de besoin.

L’équipe du New Hampshire compte plus de 60 membres qui aident des gens comme Walizada.

“J’ai l’impression d’avoir beaucoup de famille ici maintenant”, a déclaré Walizada.

Certes, les Américains ordinaires ont toujours aidé à réinstaller les réfugiés, mais pas à cette échelle depuis que la loi américaine sur les réfugiés de 1980 a créé le programme officiel, disent les experts.

Une vague de bonne volonté similaire s’est produite lorsque l’administration Biden a lancé Uniting for Ukraine, qui permet aux Ukrainiens de fuir la guerre vers les États-Unis pendant deux ans avec un sponsor privé. US Citizenship and Immigration Services, une agence du Department of Homeland Security, qui supervise le programme, a reçu plus de 117 000 demandes jusqu’en août.

Des centaines d’Américains ont formé des équipes pour réinstaller les Ukrainiens, y compris dans le Wyoming – le seul État qui n’a jamais autorisé un programme officiel de réinstallation des réfugiés.

“Nous voulions juste pouvoir faire quelque chose et nous avons une si belle communauté ici”, a déclaré Darren Adwalpalker, pasteur de l’église communautaire Highland Park à Casper, qui a formé un groupe qui a parrainé trois Ukrainiens arrivés dans la ville de 60 000 habitants en juin. .

Adwalpalker a reçu le soutien du groupe humanitaire Samaritan’s Purse.

“Sans le parrainage privé, cela n’aurait pas été possible pour un grand nombre de ces communautés qui disposent d’énormes ressources et de la bonne volonté pour le faire”, a déclaré Krista Kartson, qui dirige ses programmes pour les réfugiés.

Avec 3 000 $, le pasteur a déclaré que son groupe avait fourni un appartement pendant six mois au seul Ukrainien qui était resté à Casper. À peu près tout le reste – cartes-cadeaux d’épicerie, meubles – a été donné.

« L’une des choses que j’ai apprises, c’est que l’idée même d’un bureau de réinstallation n’est pas si importante » s’il y a des gens sur le terrain prêts à aider, a déclaré Adwalpalker.

« Nous avons des dentistes qui travaillent sur leurs dents. Nous avons des médecins qui les voient. Nous avons des avocats qui les aident avec leurs documents d’immigration.

Rudi Berkelhamer, professeur de biologie à la retraite, a voulu aider parce que ses grands-parents ont fui les attaques contre les Juifs au début du XXe siècle dans l’actuelle Ukraine.

Elle a été connectée à un cercle de sponsors à Irvine, en Californie, via HIAS, ce qui nécessite un engagement de six mois. Les membres du cercle ont eu une semaine pour se connaître et élaborer un plan avant d’être jumelés à une famille afghane – un jeune couple et leur fils de 3 ans – en février.

Berkelhamer a transporté des meubles au domicile familial et les a équipés d’ordinateurs et de téléphones portables. D’autres leur ont obtenu des laissez-passer d’autobus.

Le père, un ingénieur en mécanique qui a travaillé avec l’armée américaine en Afghanistan, a trouvé du travail dans une usine de parachutes. La mère suit des cours d’anglais et leur fils fréquente l’école maternelle.

Berkelhamer voit la famille toutes les deux semaines. Cet été, elle est allée dans un musée avec la maman et un autre membre du cercle pour peindre des parasols et déjeuner. Elle prévoit de continuer à aider.

« Ce ne sont pas seulement les nécessités ; c’est faire ce genre de choses qui le rendent si significatif », a-t-elle déclaré.

___

Taxine signalée dans le comté d’Orange, en Californie.

Julie Watson et Amy Taxin, The Associated Press