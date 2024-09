Nouveau mode pour le Bayer Leverkusen pour les opérations de football

Pour le début de la Ligue des champions à Feyenoord, le directeur de Leverkusen, Simon Rolfes, a fait le K.-o.-Runde avec Ziel aus – et un siège à Rotterdam. Le chef d’équipe Thomas Eichin voit Bayer avec le nouveau modèle pour une Herausforderung.

Le mode est avec le système de la Ligue dans la nouvelle phase de groupe, la préparation du Bayer 04 Leverksen pour le début de la Ligue des champions avec l’autre: « Notre Ziel est, dans le K.-o.-Runde zu kommen », dit-il. Simon Rolfes est devenu le botteur. Et voici une sache du Voraussetzung : « Wir müssen bereit sein – in jedem Spiel », fordert der Leverkusener Geschäftsführer. Également au Auftaktspiel bei Feyenoord Rotterdam et ce Donnerstag (18h45, LIVE! bei kicker).

Im De Kuip beim Niederländischen Vizemeister möchte der Werksklub direkt den ersten großen Schritt machen, à la fin sous les meilleurs 24 équipes zu landen. « Nous allons gagner. Avec la mise en place de ce qui se passe », a déclaré Rolfes, le dernier jour, selon le plan, la qualification pour la finale de la compétition, directement, également avant la première place, ou l’ange des Play-offs.

Grundsätzlich findet der 42-Jährigen den neuen Modus hochinteressant. « Es wird bis zum Ende Verschiebungen in der Tabelle geben können. Es wird bis zum letzten Spiel spannend sein », nennt der Manager einen Vorteil des neuen Modus. Konnten die Topklubs doch bisher zum Ende der Gruppenphase ihre Stars schonen, weil Platz 1 oder zumindest die Teilnahme am Achtelfinale bereits gesichert war.

Eichin spürt « eine ganz andere Anspannung »

Il s’agit là d’un endroit où il est possible de se rendre sur la place des tables à travers la liste des lieux abgeleitete auf de la rivière des Gegners et le Heimrecht im 2weiten Spiel in der K.-o.-Runde aus. Folglich erwartet auch Thomas Eichin « kein großartiges Taktieren ».

Le Team-Manager, den sperrigen Titel Direktor Lizenz, a travaillé pour le Bayer 04 en passant par le Vorjahr et les Voraussetzungen. « Quand l’homme du groupe zur Europa League est et le groupe, les gens qui viennent de passer l’année dernière, ils ont un autre niveau total. Ils ont eu le premier tag an schon – je ne saurai pas tout, mais c’est une autre réponse. « , donc Eichin.

Dans le cadre des jeux de groupe du BK Häcken et du Molde FK, ainsi que du Weiterkommen et rapidement sur la Platz 1 sur le stand de fête, l’entraîneur Xabi Alonso a mis un meilleur B-Elf sur le terrain. Jetzt steigt die Zahl der Spiele Genauso wie die Qualität der Gegner et der Leistungsdruck.

Tactiques ? « Das geht mit ce modus nicht »

« C’est deux fois plus de matchs – c’est un mauvais facteur. Et finalement, je n’arrive pas à le faire, mais deux fois plus de matchs pendant les Play-offs. Il faut que l’homme soit dans la vision de Kader. L’homme doit le voir, comme du plan tactique », a déclaré Eichin, « cela est déjà le cas pour d’autres années avec la Ligue Europa.





Willste Punkte, apporte Gittens : Quel est le vainqueur du match BVB ? 107 Jour lors de la finale à Wembley contre le BVB 3:0 contre le Belgischen Meister Club Brügge. Erneut découvre le Joker Jamie Gittens avec deux tours du jeu. Quel est le 20ème anniversaire du BVB?

il y a 8 heures

13:30 minutes

Toutes les équipes sont également présentes sous Zugzwang. Bayer 04, das nicht zu den Favoriten zählt, erst recht. « Unter die ersten acht zu kommen, ist schwierig genug, wenn du siehst, welche Mannschaft da mitspielen », Weiß Eichin, « deshalb wird es vom ersten Spiel an darauf ankommen, dass du direkt etwas mitnimmst. Das doré auch pour nous à Rotterdam. »

Bayerns 9:2 en tant que mode d’effet « sorgt für more Gesprächsstoff »

Grâce au nouveau mode qu’Eichin a auch bei den Profis, une véritable fête de la Wahrnehmung. « Man merkst schon, dass alle gespannt sind. Du verfolgst ja jetzt auch alles, was da passiert, et nicht nur die Mannschaften aus deiner Gruppe. Du schaast überall hin. Auch auf Bayern München, die mit neun Toren gestartet sind », a-t-il déclaré. 57-Jährige.

Le Munich 9:2-Erfolg gegen Dinamo Zagreb atteindra les effets des nouveaux systèmes angesehen werden. Haben sich die Bayern, die im alten Modus wohl beim Stand von 5:2 un Gang runtergefahren hätten, doch mit der Tordifferenz von +7 d’abord un Vorteil gegenüber allen später mal punktgleichen Klubs geschaffen. « Das ist schon mal ein Pfund. Da bist du schon ein bisschen weg », betont Eichin, « das sorgt für mehr Gesprächsstoff. »

Selbst der zweifache Champion Xabi Alonso betritt Neuland

Lui-même pour Xabi Alonso, du FC Liverpool et du Real Madrid en tant que joueur de la Königsklasse, est cette Konstellation Neuland. Comme le Wechsel a deux fois le Feiertag en Ligue des Champions et l’Alltag en Liga mentale, c’est la meilleure performance de l’Espagnol.

« Euh hat is logischerweise this Erfahrung, wie man damit umgeht. Du premier auf Gegner prallen, die das Highlight unter der Woche darstellen », Weiß Eichin, « et puis il faut que tu sois dans le rythme de la Bundesliga zurückzukommen – das wird schon encore mal eine Herausforderung pour notre Mannschaft. » Avec les astuces et les couteaux de Xabi Alonsos, un jeu de rôle entscheidende Rolle werden.