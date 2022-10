nouveau médicament contre la SLA approuvé grâce aux fonds recueillis

“Nous remercions les millions de personnes qui ont fait des dons, participé et nous ont permis d’investir dans des thérapies prometteuses comme AMX0035 [Relyvrio] qui aidera immédiatement les personnes vivant avec la SLA”, a déclaré Calaneet Balas, président et chef de la direction de l’Association de la SLA, dans le communiqué.

Le défi a été lancé par deux personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, plus communément appelée « SLA » ou maladie de Lou Gehrig, et a contribué à sensibiliser le public à la maladie neurologique.

Vous vous souvenez du “Ice Bucket Challenge” en 2014 ? Partout dans le monde, des gens versaient sur leur tête des seaux pleins d’eau glacée et s’engageaient à donner de l’argent pour soutenir une bonne cause.

Mais alors que les personnes vivant avec la SLA sont enthousiastes et pleines d’espoir quant à l’approbation du médicament, certains experts craignent qu’il n’ait été éclairé trop tôt et sans un examen suffisant.

“Il y a juste une préoccupation générale que peut-être l’essai est faux”, a déclaré David Rind, médecin-chef de l’Institute for Clinical and Economic Review. Radio Nationale Publique.

Pour des experts comme Rind, une partie de l’hésitation peut être attribuée au fait que l’approbation de Relyvrio par la FDA a été faite après un seul étude de seulement 137 patients.

Normalement, pour qu’un médicament soit approuvé par la FDA, deux études indépendantes plus petites, avec moins de 1 000 patients, montrant des résultats similaires ou une grande étude avec des résultats positifs à tous les niveaux sont nécessaires.

“Étant donné la nature grave et potentiellement mortelle de la SLA et l’important besoin non satisfait, ce niveau d’incertitude est acceptable dans ce cas”, a écrit l’agence dans son évaluation des avantages et des risques.

Et bien que Young aurait préféré que l’essai ait plus de participants, elle est d’accord avec la décision de la FDA.

“Dans l’ensemble, tout le monde veut un essai plus important, et tout le monde veut plus de preuves”, dit-elle, “Mais je pense qu’en fin de compte, nous pouvons tous convenir également qu’une majorité de patients SLA n’ont pas ce temps. “

Un autre essai avec plus de participants est en cours pour tester davantage l’efficacité du médicament, et Young espère qu’il fournira plus d’assurance.

À l’heure actuelle, Relyvrio n’a pas été recommandé en monothérapie et est actuellement administré en tant que traitement supplémentaire en association avec des médicaments préexistants pour la SLA, note-t-elle.

Pourtant, un autre problème potentiel à considérer est l’accès au médicament lui-même. Après l’approbation de Relyvrio, Amylyx, le fabricant du médicament, a annoncé qu’il coûte 158 000 $ par année.

Un porte-parole d’Amylyx a déclaré que la société était en pourparlers avec les assureurs pour, espérons-le, baisser le prix et note qu’elle prévoyait d’utiliser l’argent des ventes pour créer de nouveaux traitements à l’avenir, selon Futurisme.

“La principale bataille après l’approbation accordée par la FDA est la bataille avec l’assurance médicale pour couvrir les coûts. Même avec une assurance médicale, les patients peuvent ou non avoir une quote-part”, déclare Young.

“Ces patients ont une maladie en phase terminale et méritent de recevoir ce traitement médical.”

