Nouveau match annoncé pour le WWE Raw de lundi, programmation mise à jour pour le spectacle du 9 septembre à Calgary

Un nouveau match a été annoncé pour l’épisode de cette semaine de WWE Monday Night Raw.

Avant l’épisode du 9 septembre de WWE Raw, la société a confirmé l’ajout de Dominik Mysterio de The Judgment Day contre Dragon Lee.

Ceci étant dit, voici ci-dessous la programmation mise à jour annoncée pour le spectacle du 9 septembre à Calgary, Alberta, Canada :

* Bret Hart apparaît

* Combat de rue : Wyatt Sicks contre American Made

* Titres par équipe féminins de la WWE : Bianca Belair et Jade Cargill (c) contre The Unholy Union

* Match des prétendants n°1 au titre intercontinental de la WWE : Jey Uso contre Braun Strowman contre Ilja Dragunov contre Pete Dunne

