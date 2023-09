Nouveau mandat de Gregg Berhalter pour l’USMNT : « Changer pour toujours le football en Amérique »

Doug McIntyre Journaliste de football

Lorsque Gregg Berhalter a pris les rênes de l’équipe nationale masculine des États-Unis en décembre 2018, le mandat du nouvel entraîneur était simple.

Berhalter a dû renvoyer une équipe américaine qui s’était humiliée en ne parvenant pas à se qualifier pour une Coupe du monde pour la première fois depuis plus de trois décennies au plus grand événement sportif, puis sortir de la phase de groupes. Cela « changerait la façon dont le monde regarde le football américain », — la devise directrice de l’USMNT lors du dernier cycle.

La vision globale n’aurait alors pas pu être bien pire. Au plus bas de l’histoire moderne de l’USMNT, les joueurs – presque tous nouveaux, jeunes et légitimement talentueux – ont immédiatement adhéré. En participant à la Coupe du Monde l’année dernière au Qatar, puis en atteignant les huitièmes de finale, ils ont pratiquement accompli ce qu’ils s’étaient fixé.

Le programme est dans une bien meilleure situation maintenant. Ainsi, alors que Berhalter entame son deuxième mandat à la tête de l’USMNT, en commençant par le match amical de samedi contre l’Ouzbékistan (coup d’envoi à 17 h 30 HE) et avec la Coupe du monde 2026 co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique dans moins de trois ans, l’ambition – et les enjeux – ont été considérablement augmentés.

« Ces matchs de Coupe du Monde, au plus haut niveau, [are] « C’est un match très difficile », a déclaré Berhalter vendredi lors de sa conférence de presse d’avant-match au City Park de St. Louis. « Une chose que tout le groupe a appris, c’est que dans les phases de groupes, vous avez trois finales, puis vous avez la phase à élimination directe et c’est comme si final. Ce sont des matchs difficiles. Il faut être résilient, il faut avoir une équipe solide pour pouvoir se battre dans ces matchs. Et il faut avoir une identité claire. Donc pour nous, il s’agit de continuer à bâtir sur les bases de ce que nous avons eu au cours des quatre dernières années, de continuer à nous améliorer et de viser réellement 2026 comme une opportunité de changer pour toujours le football américain. »

Changez le football en Amérique pour toujours, rien de moins. La phrase – prononcée pour la première fois par le milieu de terrain vedette Weston McKennie mercredi – est déjà devenue le mantra de l’équipe lors de ce cycle de Coupe du monde. C’est un objectif ambitieux mais réalisable, mais aussi bien plus ambitieux que le simple rétablissement du statu quo précédent : avant de rater le tournoi de 2018, les États-Unis avaient atteint au moins les huitièmes de finale lors de trois des quatre Coupes du monde précédentes.

Le point culminant de l’USMNT au cours des 30 dernières années a été les quarts de finale de 2002. Cette équipe américaine, classée 11e par la FIFA, a fixé ses objectifs au-delà de cela : elle veut atteindre au moins les quatre derniers à domicile. Même pour les projets visant à constituer la collection de joueurs américains la meilleure et la plus expérimentée de tous les temps, cocher cette case sera un défi de taille.

« Pour nous, c’est vraiment le travail que nous pouvons faire au cours des trois prochaines années pour construire le groupe de sorte que lorsque nous irons à la Coupe du Monde, nous soyons confiants dans notre capacité à battre l’élite du football international », a déclaré Berhalter. « Parce que c’est ce qu’il faudra pour faire ce dont nous parlons.

« Si nous voulons participer à des épreuves auxquelles nous n’avons jamais participé auparavant », a-t-il ajouté, « il faudra que nous battions ces équipes et que nous utilisions les trois prochaines années pour construire l’équipe, pour acquérir de l’expérience afin que nous puissions » Nous sommes convaincus que nous pouvons réellement y parvenir. »

Il est légitime de se demander comment affronter l’Ouzbékistan, 74e mondial, peut aider les Américains à éliminer le Brésil ou la France d’une Coupe du monde. (FOX Sports a rapporté en juillet que US Soccer avait prévu des matchs contre les Brésiliens et l’Argentine, championne du monde, ce mois-ci, avant que le début du tournoi de qualification pour la Coupe du monde 2026 en Amérique du Sud ne soit repoussé à ce mois-ci.)

Mais pour une équipe qui ne se réunit que pendant de courtes périodes réservées aux matches internationaux, chaque moment passé ensemble est précieux. Il y a place à amélioration dans de nombreux domaines. Le score est en tête de liste pour une équipe qui n’a marqué que trois buts en quatre matchs à Qatar 2022. Berhalter s’attend à ce que l’Ouzbékistan s’aligne avec cinq défenseurs, ce qui suggère qu’ils seront difficiles à briser.

« Au niveau de la Coupe du Monde, marquer des buts est la chose la plus difficile à faire », a déclaré l’entraîneur. « Chaque équipe a du mal à faire ça. »

Les États-Unis comptent désormais parmi eux l’attaquant Folarin Balogun, 21 ans, ce qui devrait aider. Berhalter a déclaré que Balogun jouerait les 45 premières minutes samedi avant de céder la place à Ricardo Pepi. Huit des dix autres joueurs attendus à Saint-Louis ont également débuté lors de la dernière Coupe du Monde, avec le défenseur central Chris Richards et soit Luca de la Torre (une décision prise dans le temps de jeu en raison d’un problème au mollet), soit Tanner Tessman, tous deux milieux de terrain centraux. , les exceptions.

Pour s’améliorer collectivement, le noyau de l’équipe américaine doit continuer à progresser individuellement. McKennie et Christian Pulisic avaient à peine dépassé la vingtaine au début du dernier cycle. Ils font désormais la une d’un grand nombre de vétérans grisonnants sur le point d’entrer dans la fleur de l’âge.

« L’un des défis du groupe sera : pourront-ils avoir le même niveau de progrès au cours des trois prochaines années qu’au cours des quatre dernières années ? » dit Berhalter. « C’est sur cela que nous devons nous concentrer ces prochaines années si nous voulons atteindre nos objectifs. »

Cet objectif a été clairement exprimé une fois de plus.

« Quand nous disons ‘changer le football en Amérique pour toujours’, pour moi, c’est à la fois sur le terrain et en dehors du terrain », a ajouté l’entraîneur. « Nous avons un groupe de gars fantastique. Je pense que le monde a pu le constater lors de la dernière Coupe du Monde.

« Je suis ravi que l’Amérique puisse mieux connaître le groupe », a-t-il poursuivi.

Atteindre une demi-finale de Coupe du Monde ne sera pas facile, mais cela ferait certainement l’affaire.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports qui a couvert États-Unis équipes nationales masculines et féminines lors des Coupes du Monde de la FIFA sur les cinq continents. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .

