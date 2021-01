Factbox sur l’Argentin Mauricio Pochettino qui a été nommé samedi nouveau manager de la Ligue 1 Paris St Germain.

Naissance: le 2 mars 1972 à Murphy, Santa Fe, Argentine.

CARRIÈRE DE JEU

* L’arrière central a commencé sa carrière de joueur avec les Old Boys de Newell en 1988, faisant ses débuts à l’âge de 16 ans.

* A réclamé sa première pièce d’argenterie en 1991 lorsque Newell a été couronné champion de la Primera Division argentine.

* Signé pour le club espagnol de l’Espanyol en 1994, faisant plus de 200 apparitions et remportant la Coupe du Roi avant de rejoindre le Paris St Germain en 2000.

* A fait ses débuts en Argentine en 1999 et a remporté 20 sélections, en jouant à la Coupe du monde 2002, où il a concédé un penalty que David Beckham a marqué lors de la victoire 1-0 de l’Angleterre en phase de groupes.

* Quitte le PSG pour les Girondins de Bordeaux en 2003, mais peine à s’installer dans le sud de la France et rejoint l’Espanyol en prêt durant la seconde moitié de saison.

* Surnommé le « shérif de Murphy » en raison de l’endroit où il a grandi, Pochettino a rejoint l’Espanyol de manière permanente après la saison 2003 et a remporté une deuxième Coupe du Roi en 2006 avant de prendre sa retraite à 34 ans.

CARRIÈRE DE COACHING

* Après sa retraite du jeu, Pochettino a pris ses qualifications d’entraîneur et a été entraîneur adjoint de l’équipe féminine de l’Espanyol.

* En janvier 2009, à l’âge de 36 ans, il prend la tête de l’Espanyol, troisième dernier, et les emmène à la 10e place de la Liga.

* L’Espanyol a terminé en milieu de table lors de chacune des deux saisons suivantes, ratant de peu sa qualification pour la Ligue Europa en 2011 après avoir passé une grande partie de la campagne dans le top cinq.

* Bien qu’ils aient glissé au 14e rang la saison suivante, Pochettino a développé une réputation pour amener de jeunes joueurs à traverser l’académie.

* Au début de la saison 2012-13, Pochettino a exprimé des inquiétudes quant à la situation financière du club, et avec l’équipe en bas de la Liga, il est parti d’un commun accord en novembre 2012.

SOUTHAMPTON

* Pochettino a remplacé Nigel Adkins en tant que manager de la Premier League Southampton en janvier 2013 alors que le club de la côte sud cherchait à rester en place après sa promotion la saison précédente.

* Bien qu’il soit relativement inconnu en Angleterre, Pochettino a guidé le club vers une 14e place après avoir adopté un style de jeu très pressant et offensif.

* L’Argentin a poursuivi sa philosophie de développement de talents locaux avec l’arrière gauche anglais de 18 ans, Luke Shaw, faisant irruption sur la scène, tandis que Adam Lallana et Jay Rodriguez ont également prospéré sous lui.

* Après un solide début de saison 2013-14, Pochettino les a menés au huitième rang, leur plus haut classement en Premier League à l’époque.

* Avec un an de contrat et l’incertitude entourant l’avenir des joueurs clés, tels que les internationaux anglais Shaw et Lallana, Pochettino a décidé de rejoindre Tottenham Hotspur, où il est devenu le deuxième Argentin à gérer le club après Osvaldo Ardiles.

TOTTENHAM HOTSPUR

* Pochettino a été nommé entraîneur-chef des Spurs sur un contrat de cinq ans pour la saison 2014-15 pour remplacer Tim Sherwood. Il est devenu le 10e manager de Tottenham depuis 2001 sous la direction de Daniel Levy.

* Les Spurs ont terminé cinquième de sa première saison et ont atteint la finale de la Coupe de la Ligue. Ils ont ensuite affronté 5000-1 outsiders de Leicester City pour le titre en 2015-16, mais les Foxes ont remporté la course tandis que le club londonien a terminé troisième pour décrocher une place en Ligue des champions pour la première fois depuis 2010-11.

* Pochettino a continué à encourager les jeunes joueurs et les goûts de Harry Kane, Dele Alli, Eric Dier, Danny Rose, Kieran Trippier et Harry Winks ont tous fleuri au club et avec l’Angleterre.

* L’Argentin a signé un nouvel accord de cinq ans en mai 2016 et Tottenham a maintenu sa trajectoire ascendante, terminant deuxième puis troisième au cours des deux campagnes suivantes et atteignant la Ligue des champions à 16 reprises en 2017-18.

* Pochettino, le favori des fans, surnommé « Magic » par les fidèles de Tottenham, a signé un autre contrat de cinq ans en mai 2018 alors que Levy croyait en la capacité du manager à réussir.

* Bien qu’ils fonctionnent avec un budget de transfert bien inférieur à celui des autres grands clubs européens et qu’ils doivent jouer à Wembley pendant la construction de leur nouveau stade d’un milliard de livres (1,36 milliard de dollars), les Spurs ont atteint leur première finale de la Ligue des champions après s’être remis de 3-0 au total à l’extérieur contre l’Ajax Amsterdam en demi-finale.

* Cependant, Liverpool a battu Tottenham 2-0 en finale à Madrid et un mauvais début de campagne 2019-20 – avec le club languissant à la 14e place de la Premier League et ayant été battu 7-2 à domicile par le Bayern Munich en Ligue des champions – a conduit Pochettino, 47 ans, à être limogé en novembre.

PARIS ST GERMAIN

* Les champions de Ligue 1 ont limogé Thomas Tuchel un jour après le début de la trêve hivernale de la ligue et ont signé un accord avec Pochettino jusqu’en juin 2022, avec une option d’une année supplémentaire.

(1 USD = 0,7364 livre)

(Compilé par Ken Ferris; Édité par Christian Radnedge)