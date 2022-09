Nouveau maire pour Lake Country – Kelowna Capital News

Les élections municipales de 2022 sont dans un peu moins d’un mois, mais Lake Country a déjà son premier nouveau maire en 17 ans.

L’ancien conseiller de district Blair Ireland a été acclamé à ce poste après que le seul autre candidat, Barry Rhodes, se soit retiré de la course. L’Irlande siège au conseil depuis huit ans, représentant Okanagan Centre. Le maire actuel James Baker a annoncé en avril qu’il ne se représenterait pas.

Deux conseillers ont également été acclamés, Cara Reed à Carr’s Landing et Todd McKenzie à Oyama. Sept candidats se disputent un poste de conseiller général ainsi que Okanagan Centre et Winfield.

Le jour du vote général pour les élections municipales est le 15 octobre.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Lake CountryMayor’s RaceÉlection municipale