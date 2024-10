Nouveau look prévu dans la dernière fuite

En septembre prochain, l’iPhone sera sensiblement différent, si un nouveau rapport est exact. L’iPhone 17 Pro Max devrait avoir une découpe plus petite, appelée Dynamic Island, sur l’écran.

Apple iPhone 16 Pro Max – l’île dynamique va-t-elle rétrécir sur l’iPhone 17 Pro Max ? AFP via Getty Images

Le nouveau design est rapporté par l’analyste Jeff Pu, tel que rapporté par Joe Rossignol à MacRumeurs. L’adoption de ce qu’on appelle un métal signifie qu’Apple peut réduire la partie de l’avant de l’écran occupée par la caméra frontale et la technologie Face ID.

ForbesMise à jour iPhone iOS 18.1 : date de sortie confirmée, iOS 18.2 Beta Live

Comme vous le savez, Dynamic Island est le terme qu’Apple utilise pour désigner la façon dont l’écran autour de la découpe se rétrécit, s’agrandit et change de forme pour ajouter des informations supplémentaires à l’écran d’accueil, par exemple, afficher la pochette de l’album lorsque vous écoutez de la musique. ou des informations de vol provenant de la brillante application Flighty pendant que vous attendez de monter à bord d’un avion.

Fait intéressant, Pu dit que le changement ne concernera que l’iPhone 17 Pro Max, et non le plus petit iPhone 17 Pro. Cela semble surprenant, mais si cela est correct, cela constituera une rupture avec la tradition.

Bien qu’il y ait eu des différences à l’arrière de l’iPhone, telles que les capacités de l’appareil photo, le Pro et le Pro Max ont toujours semblé largement identiques jusqu’à présent. La nouvelle selon laquelle ce changement ne concernera pas les modèles d’iPhone 17 classiques est moins surprenante.

Si vous ne savez pas ce qu’est un metalens, vous n’êtes pas seul. MacRumor l’explique ainsi : « Alors qu’un appareil photo iPhone traditionnel a des lentilles incurvées qui redirigent la lumière vers le capteur d’image, un metalens est une lentille fine et plate sur laquelle sont gravés des motifs microscopiques qui peuvent focaliser la lumière plus précisément. Dans sa note de recherche de ce mois-ci, Pu n’a fourni aucun détail spécifique sur la façon dont Apple envisage d’utiliser un métal pour le système Face ID, ni expliqué comment le changement entraînerait une île dynamique plus étroite.

Le nouveau rapport redouble d’informations sur les informations fournies par Pu plus tôt dans l’année, suggérant que le plan d’Apple a été cohérent et va toujours dans la même direction.

Pu a un solide historique de précision, donc même si je pense toujours que l’introduction d’un changement de conception pour le Pro Max qui laisse le Pro dans le froid me surprend, c’est un rapport qui mérite d’être pris au sérieux.

ForbesiOS 18.2 signifie que certains utilisateurs d’iPhone peuvent supprimer l’App Store d’Apple