Nouveau livre : Lutte pour les femmes autochtones disparues et assassinées au Canada

La journaliste Angela Sterritt a décidé d’ajouter sa propre histoire dans un livre d’investigation qu’elle écrivait.

La décision, dit-elle, n’a pas été prise à la légère.

En tant que membre de la nation Gitxsan en Colombie-Britannique, la propre histoire de Sterritt sur son éducation imite certains des thèmes qu’elle détaille dans son nouveau livre, « Unbroken: My Fight for Survival, Hope, and Justice for Indigenous Women and Girls », qui se concentre sur femmes autochtones disparues et assassinées au Canada.

En tant que journaliste primée, Sterritt dit que sa première réaction a été de garder sa propre histoire hors du livre.

« L’une des choses que mes agents et mon éditeur disaient constamment était de » vous mettre dans une histoire parce que cela aidera les gens à développer leur compassion « », a déclaré mardi Sterritt à Your Morning de CTV. «C’est une chose de dire: ‘Elle a vécu (logement en chambre individuelle), elle a navigué dans les rues, elle a navigué dans ces eaux difficiles.’ Mais c’est une autre chose de mettre en lumière l’ensemble du tableau de mon point de vue. »

Le livre commence par les noms de dizaines de femmes autochtones disparues et assassinées, leur meurtrier (s’il est connu) et d’où elles viennent.

Pour Sterritt, le début du livre permet au lecteur de comprendre combien il y a d’histoires de femmes autochtones.

« Je pense que nous devons honorer les femmes et les filles autochtones dans toute la complexité de toutes les manières dimensionnelles dont elles existent dans cette vie », a déclaré Sterritt. « Souvent, nous entendons (parler) d’une adolescente autochtone décédée… (Pas) qui elle était dans sa vie ? De quelle nation venait-elle ? Quels étaient ses passe-temps ? Quelle était sa famille ? »

En partageant les détails intimes de la vie personnelle des femmes et des filles, Sterritt dit qu’elle espère que cela montrera qui elles étaient en tant que personnes et le manque d’attention médiatique accordée à ce type d’histoires.

L’une des personnes interviewées par Sterritt pour le livre est Gladys Radek, une tante de Tamara Chipman, qui a disparu depuis 2005. On pense que Chipman a disparu d’une zone connue sous le nom de Highway of Tears, qui relie Prince George et Prince Rupert en avant JC

Dans le livre, Sterritt détaille le combat de Radek pour une enquête nationale sur les femmes autochtones disparues et assassinées, et sa volonté d’accorder plus d’attention à la question.

« Elle a marché à Ottawa à plusieurs reprises pour sensibiliser le public », a déclaré Sterritt à propos de Radek. « Quand je lui ai parlé juste avant la publication de ce livre… elle m’a regardé et m’a dit : ‘Angela, nous nous battons pour ça depuis de très nombreuses années.’ Mais le point principal qu’elle voulait soulever avec moi était que finalement cela a été appelé un génocide. »



