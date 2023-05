Nouveau kit Arsenal: les Gunners dévoilent un maillot domicile 2023/24 doublé d’or inspiré des « Invincibles »

Arsenal arborera une grosse quantité d’or sur son maillot domicile la saison prochaine, le nouveau kit tombant juste avant le dernier jour de la saison.

Alors que les Gunners ont peut-être raté l’occasion de compléter leur nouvelle palette de couleurs avec des badges de Premier League en or similaires en 2023/24, les derniers maillots Adidas devraient s’avérer populaires auprès des fans.

Ce n’est pas le premier des kits de Premier League 2023/24 à tomber – Liverpool portait le leur lors du match du week-end dernier, et Manchester City est un retour des années 2000 – mais il pourrait être en lice pour l’un des meilleurs du spectacle: les kits d’Arsenal ont été loués depuis qu’Adidas a commencé à les produire en 2019.

Le nouveau maillot sera porté par les hommes et les femmes et comprend un col rond, des rayures en forme d’éclair et un logo Adidas doré et un badge du club. La nuque comporte également un éclair doré, tandis que les chaussettes blanches sont parcourues d’un éclair rouge.

Le kit a été conçu comme un hommage au maillot 2003/04 – célébrant les 20 ans depuis la saison « Invincibles » d’Arsenal, qui les a vus soulever le titre de Premier League après avoir mené une campagne complète sans défaite. Le col rond, les manches blanches empiétant jusqu’au col et les touches dorées sont autant de références à cette fameuse année.

Le record de cette équipe de 26 victoires et 12 nuls figure sur le côté du kit.

Réfléchissant au 20e anniversaire, la légende d’Arsenal Ray Parlour a déclaré: « Jouer cette saison il y a 20 ans, entouré de tant de joueurs merveilleux est quelque chose que je n’oublierai jamais, et c’est formidable de voir que nous célébrons l’histoire de notre club en faisant ressortir ce nouveau maillot domicile – quelque chose que je pense que tous les supporters vont vraiment adorer. »

FourFourTwo repère également d’autres inspirations. Les détails pointus rappellent vaguement le maillot domicile des Gunners de 1994 à 1996, lorsque le kit était produit par Nike.

Adidas a visité le puits d’inspiration des kits rétro ces dernières années – la célèbre chemise «banane meurtrie» des années 1990 a également été réinventée de façon moderne en 2019.

Le maillot domicile d’Arsenal de 1994 à 1996 semble avoir servi d’inspiration pour ce nouveau kit. (Crédit image : Getty Images)

Bien qu’ils ne porteront pas ce kit en tant que champions, ils l’emporteront au moins avec eux en Ligue des champions la saison prochaine – la première fois que le club apparaît dans la compétition depuis 2016, quand Arsène Wenger était encore entraîneur.

Le nouveau kit sera disponible à l’achat sur Adidas.com.