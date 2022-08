Nouveau jeu Mafia en préparation, le premier titre sera gratuit sur Steam cette semaine

La franchise Mafia fête ses 20 ans depuis la sortie du premier jeu, Mafia : The City of Lost Heaven, le 29 août 2002. Pour célébrer, le développeur Hanger 13 annonce qu’un nouveau jeu de la série arrive, et les fans peuvent obtenir une version gratuite de l’ancien titre.

Roman Hladík, directeur général du Hangar 13, a révélé que le prochain jeu Mafia est en développement dans un article de blog lundi célébrant l’anniversaire. Hladík n’a pas fourni d’autres détails sur le nouveau titre, mais a dit que c’était quelques années après le lancement.

Publier 2K tweeté lundi que le le premier jeu Mafia sera disponible gratuitement sur Steam du 1er au 5 septembre.

Mafia est l’un des premiers jeux criminels en monde ouvert à venir après Grand Theft Auto III en 2001. Il y a trois jeux dans la franchise, chacun se déroulant à différentes périodes dans des villes fictives ressemblant étroitement aux grandes villes américaines.