Nouveau jeu du Seigneur des Anneaux venant de l’atelier Weta

Encore une nouvelle le Seigneur des Anneaux arrive, cette fois de la même équipe qui a aidé à donner vie à la trilogie cinématographique de Peter Jackson.

Wētā Workshop, le studio d’effets spéciaux et d’accessoires basé en Nouvelle-Zélande, s’associe à l’éditeur Private Division sur un nouveau jeu se déroulant dans la Terre du Milieu de JRR Tolkien univers, il a été annoncé lundi. Private Division est un label d’édition sous Take-Two Interactive, propriétaire de Grand Theft Auto et NBA 2K.

Private Division n’a pas donné de date de sortie, mais dit qu’il s’attend à ce que le jeu soit lancé au cours de l’exercice 2024 de Take-Two, ce qui le placerait entre avril 2023 et mars 2024.

L’annonce du jeu Wētā intervient alors qu’Amazon Prime Video devrait être diffusé le mois prochain Les anneaux de pouvoirun nouveau spectacle qui se déroule des milliers d’années avant les événements du Hobbit.

Le nouveau jeu de Wētā n’est pas le seul à s’aventurer à travers la Terre du Milieu. Retour à la Moria est un jeu d’aventure et de survie à venir sur PC au printemps prochain. Un libre Mobile Seigneur des Anneaux jeu est également en développement chez EA et est en premiers tests. Le Seigneur des Anneaux : Gollum devait sortir plus tard cette année mais a été retardé. Un jeu en ligne massivement multijoueur du Seigneur des Anneaux était en développement chez Amazon avant d’être annulé l’année dernière.

L’industrie du jeu vidéo devrait générer 200 milliards de dollars de chiffre d’affaires en 2022, éclipsant les industries du cinéma et du sport américain combinées. De grands streamers tels que Netflix se sont également lancés dans les jeux vidéo, développant un jeu incroyable qui peut être consulté dans l’application. Cela fait partie d’une tendance plus large consistant à étendre les franchises de films et de télévision au-delà du grand écran, apportant la fanfare de titres comme gardiens de la Galaxie ou Spider-Man de Marvel aux systèmes de jeux vidéo.

