1er novembre 2024 — The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui qu’une nouvelle extension pour le jeu de cartes à collectionner Pokémon (JCC) à succès, Écarlate et Violet – Évolutions prismatiquessera disponible à partir du 17 janvier 2025 chez les détaillants participants du monde entier, y compris Pokémon Center, la première destination en ligne pour les produits officiels Pokémon.





Dans Écarlate et Violet – Évolutions prismatiquesles joueurs peuvent s’attendre à collectionner et à jouer avec des cartes représentant Évoli et ses huit évolutions, toutes apparaissant sous le nom d’ex-Pokémon Stellar Tera. Pour célébrer Évoli et ses évolutions, Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques sera disponible dans les Elite Trainer Box et dans diverses collections comprenant des accessoires et des objets mettant en vedette ces Pokémon préférés des fans.





Les joueurs peuvent également découvrir des cartes rares à illustration spéciale unique présentant une variété de styles et d’effets artistiques époustouflants. De plus, deux jeux de cartes parallèles premium apparaîtront dans Écarlate et Violet – Évolutions prismatiquesavec une Poké Ball ou une Master Ball gravée sur le fond de la carte.





Les cartes remarquables de l’extension incluent :







Six SPÉCIFICATION ACE Cartes de formateur

10 Pokémon ex et 15 Pokémon ex Tera

12 cartes Supporter ultra rares

32 cartes Pokémon Ex et Supporter rares à illustration spéciale

Cinq ex-cartes Pokémon gravées en or hyper rares





Cartes de Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques sera disponible dans les produits suivants :





Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques Pokémon Center Elite Trainer Box (maintenant disponible en précommande au Pokémon Center dans le NOUS, Canada et le ROYAUME-UNI.) : Comprend 11 Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques boosters; deux exemplaires d’une carte promotionnelle d’illustration de style rare représentant Évoli, dont un présentant le logo du Centre Pokémon ; et divers accessoires de jeu.







Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques Elite Trainer Box (disponible le 17 janvier 2025) : Comprend neuf Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques des boosters, une carte promotionnelle d’illustration de style rare mettant en vedette Évoli et divers accessoires de jeu.







Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques Collection de classeurs (disponible le 17 janvier 2025) : Comprend cinq Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques des boosters et un album de neuf pochettes pouvant contenir jusqu’à 378 cartes Pokémon TCG.







Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques Collection d’affiches (disponible le 17 janvier 2025) : Comprend trois Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques boosters; trois cartes promotionnelles mettant en vedette Vaporeon, Jolteon et Flareon ; et une affiche recto-verso grandeur nature représentant Évoli et ses évolutions.







Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques Collection d’autocollants techniques (disponible le 17 janvier 2025) : Comprend trois Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques boosters; une carte promotionnelle en aluminium représentant Leafeon, Glaceon ou Sylveon ; et une feuille d’autocollants pour personnaliser les ordinateurs portables, tablettes et autres appareils technologiques.







Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques Mini boîte (disponible le 7 février 2025) : Comprend deux Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques boosters; une carte artistique assortie à la boîte, représentant Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon ou Sylveon ; et une pièce représentant Évoli.







Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques Boîte surprise (disponible le 7 février 2025) : Comprend quatre Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques des boosters, une boîte de rangement élégante avec quatre séparateurs et une carte promotionnelle gravée aléatoirement représentant Évoli ou l’une de ses évolutions en tant qu’ex Pokémon Stellar Tera.







Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques Pack Booster (disponible le 7 mars 2025) : Comprend six Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques des boosters.







Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques Collection spéciale de pochettes d’accessoires (disponible le 25 avril 2025) : Comprend cinq Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques des boosters et une pochette d’accessoires amusante avec le visage souriant d’Évoli.





De plus, les fans peuvent s’attendre à des produits supplémentaires issus de l’extension plus tard en 2025, notamment le Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques Collection Super-Premium lancée le 16 mai et le Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques Collection de figurines Premium lancée le 26 septembre.





Avant la sortie de la version sur table, les formateurs pourront jouer avec Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques numériquement via le JCC Pokémon en direct application pour les appareils iOS, Android, macOS et Windows le 16 janvier 2025. Les joueurs peuvent débloquer de nouveaux Écarlate et Violet – Évolutions prismatiques cartes gratuitement via le Battle Pass et testez leurs compétences sur le classement classé rééquilibré.





Pour plus d’informations sur le JCC Pokémon, veuillez visiter Pokemon.com/TCG.