Nouveau groupe de soutien pour aider les familles en deuil suite à un décès par surdose – Shaw Local

ST. CHARLES – Les conséquences des décès par surdose de drogue dévastent les survivants restants d’une manière différente de celle d’un décès par accident ou par maladie, car ils sont souvent confrontés au jugement plutôt qu’à la compassion des autres.

Le coroner du comté de Kane, Rob Russell, Anita Lewis, membre du conseil d’administration du comté de Kane, D-Aurora et Sydney Johnson, candidate au doctorat à St. Charles, cherchent à changer cela avec un programme de thérapie de deuil de huit séances spécifiquement destiné à fournir un soutien et une guérison aux personnes en deuil suite à une mort par surdose.

Le comté de Kane a enregistré à lui seul 78 décès par surdose en 2022.

Johnson a d’abord présenté l’idée à Russell, qui a ensuite contacté Lewis, qui a perdu deux neveux à cause d’une overdose de drogue.

« J’ai effectué un stage au bureau du médecin légiste de la ville de New York cet été. Ils venaient de créer le Drug Intelligence and Intervention Group et c’est l’équipe avec laquelle j’étais en stage », a déclaré Johnson. « Ils ont commencé à proposer des groupes de deuil aux plus proches parents en cas de décès par surdose. Là-bas, j’ai créé un cahier d’exercices sur le deuil et un manuel de l’animateur.

Johnson prépare un doctorat en psychologie clinique à l’Université Roosevelt de Chicago. Ses recherches portent sur les troubles liés à la toxicomanie et les traumatismes.

« Ce qui m’intéresse, c’est de travailler avec des personnes qui consomment des drogues et de travailler avec leurs familles, leurs proches et leurs amis », a déclaré Johnson. « Il existe un écart tellement important en termes de compréhension de la consommation de substances ou de la dépendance. »

Et comme Johnson est originaire du comté de Kane, elle pensait que c’était quelque chose d’important à mettre en œuvre dans son pays.

« Nous avons un nombre élevé de surdoses par rapport à la population », a déclaré Johnson. « Une perte par surdose est une chose très spécifique. Il y a beaucoup de stigmatisation et d’auto-accusation. J’essaie de créer un groupe de personnes partageant une expérience commune, qui peuvent se rassembler et ne pas se sentir jugées.

Les participants – elle recherche huit à dix familles – se réuniront pendant huit semaines au bureau de Russell à partir de fin octobre ou début novembre. Le bureau fait partie du campus du Centre judiciaire, 37w699 Route 38, canton de St. Charles.

Les personnes intéressées doivent appeler ou envoyer un SMS au 773-309-1060 ou envoyer un e-mail à [email protected].

Il ne s’agit pas d’un groupe ouvert, mais d’un groupe qui participera aux huit semaines ensemble et structuré.

Johnson a dit lors du bulletin d’information, Le comté de Kane se connectepremiers abonnés informés de ce programme, quelques-uns l’ont immédiatement contactée.

« Une femme avec qui je correspondais a partagé qu’elle attendait avec impatience un groupe plus structuré », a déclaré Johnson. « De la même façon qu’un autre groupe de deuil était dirigé : elle revivait encore et encore la mort de son fils. »

Russell s’est dit heureux de soutenir un programme comme celui-ci.

« Ce qui est spécifique à ce sujet, c’est qu’il s’agit d’un modèle de type cohorte, et non d’un type de classe sans rendez-vous », a déclaré Russell. « Ce qu’ils découvrent, c’est que s’il y a un consommateur d’opioïdes dans la famille, il peut y avoir d’autres personnes ou amis qui courent un risque. … Je me soucie des familles qui doivent faire face aux ravages de cette perte. C’est ce que nous pouvons faire pour aider les autres à comprendre et à prévenir de futurs décès – c’est mon espoir.

Lewis a déclaré qu’elle savait par expérience personnelle à quel point un programme comme celui-ci est important pour les survivants d’une surdose.

« J’ai perdu ma fille dans un accident de voiture. J’ai enseigné GriefShare dans mon église. Quand j’ai perdu mon mari, j’étais une animatrice », a déclaré Lewis.

GriefShare est un programme national visant à former des équipes de ministère laïc dans les églises locales pour aider les gens à traverser le deuil d’une crise majeure de la vie, selon son site Internet, www.griefshare.org.

« Les deux groupes qui souffrent le plus sont ceux qui ont une surdose ou un suicide dans la famille. En raison de toute la stigmatisation et de la culpabilité, ils ont le sentiment qu’ils auraient dû faire quelque chose », a déclaré Lewis. « Ce sont eux qui pleurent le plus parce qu’il y a tellement de culpabilité personnelle. »

Lorsqu’une de ses sœurs a perdu un fils à cause d’une overdose il y a des années, au lieu de faire preuve de compassion, ils ont dit qu’elle aurait dû être une meilleure mère, a déclaré Lewis.

Un problème qui se pose lorsque les survivants d’une surdose se présentent à un groupe de deuil est qu’il y a généralement d’autres enfants, membres de la famille ou amis qui souffrent également de dépendance, a déclaré Lewis.

« Une chose que j’espère vraiment qu’il en ressortira… c’est que nous pourrons les aider avec des ressources pour sauver une autre vie », a déclaré Lewis.